H Τουρκία αναμένεται να αναπτύξει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο την Κυριακή (08.03.2026), εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν κράτη στο νησί, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Cyprus Mail.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα F-16 που θα στείλει η Τουρκία θα αναπτυχθούν στο αεροδρόμιο Ερτζάν (Τύμπου) του βορρά εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αφού η ίδια η Κύπρος χτυπήθηκε από ιρανικής κατασκευής drone την περασμένη Δευτέρα (02.03.2026).

Αναφορές για την άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών δημοσιεύθηκαν επίσης στην εφημερίδα Yeniduzen.

Έκτοτε, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη, αναπτύσσοντας τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο το βράδυ της Δευτέρας.

«Τα ελληνικά F-16 ακολούθησαν δύο φρεγάτες, συμπεριλαμβανομένης της FDI Κίμων, η οποία περιεγράφηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη ως το «καμάρι του ελληνικού στόλου»», σημειώνει η Cyprus Mail.