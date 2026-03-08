Ισχυρή έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο (vids)

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές αλλά χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία.

Πολλά αμερικανικά διπλωματικά κτίρια σε κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα έχουν στοχοποιηθεί από ιρανικά αντίποινα, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία.

Police in Oslo, Norway have now confirmed that the U.S. Embassy was targeted earlier tonight by an explosive device, with the device detonating around 1:00a.m. outside the consular entrance to the Embassy, resulting in minor injures and damage, according to a statement provided… pic.twitter.com/AvAzOapmH0 — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

«Έχουμε διαπιστώσει ότι μια έκρηξη έπληξε την αμερικανική πρεσβεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Όσλο, Μίκαελ Ντελεμίρ, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK, προσθέτοντας ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του προξενικού τμήματος του συγκροτήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη κοντά στο συγκρότημα της πρεσβείας στο δυτικό Όσλο περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

🚨 JUST IN: Norway police CONFIRM that the US Embassy is Oslo was targeted by an EXPLOSIVE DEVICE, detonating around 1AM near the entrance



Minor injuries and damage reported



We're facing Islamic TERROR CELLS worldwide. Keep Americans safe at all costs!pic.twitter.com/6jzHlu9Kmv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

«Υπήρχε ένα πολύ πυκνό στρώμα καπνού στον δρόμο», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Σεμπάστιαν Τόερσταντ, 18χρονος μαθητής που περνούσε με το αυτοκίνητό του μπροστά από την πρεσβεία τη στιγμή του περιστατικού.

A large number of police and security personnel are deployed outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following a loud explosion.



Local reports smoke rising from the embassy compound. https://t.co/kZB6U6PfHG pic.twitter.com/zoWX1bF6UR — Eagle Eye (@zarrar_11PK) March 8, 2026

«Υπήρχαν κάποιες ζημιές στην είσοδο», πρόσθεσε.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ επιβεβαίωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή.

«Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρεσβεία και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς», ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της η αστυνομική διεύθυνση του Όσλο.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής για αμερικανικές διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν.