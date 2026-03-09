Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν έως και 30% στις ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα, φθάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2022, καθώς ο κλιμακούμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε περαιτέρω τις ανησυχίες των επενδυτών για διαταραχές στον εφοδιασμό κατά τους επόμενους μήνες.

Λίγο πριν από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent -παράδοσης Μαΐου- ανέβαιναν 15,8% στα 107,49 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας φτάσει πρόσκαιρα έως τα 119,46 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 14,6% στα 104 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας φτάσει πρόσκαιρα έως τα 119,43 δολάρια.

Η σύγκρουση με το Ιράν επιδεινώνεται καθώς ενεργειακές υποδομές δέχονται πυρά

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά από αεροπορικά πλήγματα που έπληξαν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και στην επαρχία Αλμπόρζ — για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης στις αρχές Μαρτίου. Τη Δευτέρα, η σύγκρουση εισήλθε στη δέκατη συνεχή ημέρα της.

Νωρίτερα, το Ιράν ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη ναυτιλιακή δίοδο από την οποία διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Οι διαταραχές στη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία αποτελούσαν βασική πηγή ανησυχίας για τις αγορές πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου την Κυριακή, δηλώνοντας ότι οι υψηλές τιμές, οι οποίες «θα υποχωρήσουν γρήγορα όταν εξαλειφθεί η ιρανική πυρηνική απειλή», είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί περισσότερο από 25% από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να επιτίθεται και σε πετρελαϊκές υποδομές σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. «Η κατάσταση ξεπερνά ακόμη και το δυσμενέστερο σενάριο που είχαμε προβλέψει πριν από τα αρχικά πλήγματα κατά του Ιράν από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η πιθανότητα περαιτέρω ανόδου στις τιμές του πετρελαίου είναι υψηλή», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σχετικό σημείωμα.

Μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι εξαντλούνται λόγω των εκτεταμένων διαταραχών στην προσφορά.

Η αγορά πετρελαίου καθησυχάστηκε ελάχιστα από την υπόσχεση του Τραμπ για παροχή ναυτασφαλιστικής κάλυψης και ενδεχόμενη προστασία από το αμερικανικό ναυτικό για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.