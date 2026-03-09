Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία

Κάποιοι παρεξήγησαν τον λόγο για τον οποίον βρίσκονται στην Κύπρο οι δύο φρεγάτες και τα 4 F-16. Δεν τα έστειλε εκεί η ελληνική κυβέρνηση για να απελευθερώσουν το κατεχόμενο τμήμα της Μεγαλονήσου. Τα έστειλε για να παρέχουν προστασία στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω των έμπρακτων απειλών που δέχεται. Ποιοι την απειλούν; Αυτοί που εκτόξευσαν τους δύο πυραύλους. Δηλαδή το Ιράν και η Χεζμπολάχ. Εντός αυτού του πλαισίου ανασύρθηκε το ξεχασμένο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, το οποίο προφανώς θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα απειλείται η Κύπρος. Σήμερα, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με το μπαράζ των εξοπλισμών των τελευταίων ετών, είναι σε θέση να υποστηρίξουν επιχειρησιακά τη Μεγαλόνησο.

Ως εκ τούτου, όσοι συνδέουν την παρουσία των φρεγατών και των αεροπλάνων με αλλαγή του status quo στην Κύπρο είναι είτε αφελείς είτε τυχοδιώκτες. Συνήθως αυτά τα δύο πάνε μαζί, αν κρίνω από τον Ιωαννίδη και την παρέα του.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να επικαλεστεί το άρθρο 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσει βοήθεια από όλα τα κράτη - μέλη. Δεν το έκανε και ζήτησε πρώτα - πρώτα βοήθεια από την Ελλάδα για να διατρανώσει τους εθνικούς δεσμούς που συνδέουν τα δύο κράτη. Και η πατρίδα μας ανταποκρίθηκε και ακολούθησαν και άλλες χώρες της ΕΕ - όχι όλες. Η άλλοτε θαλασσοκράτειρα Βρετανία του θλιβερού Στάρμερ, αδυνατεί να κινήσει δύο αντιτορπιλικά.

Συνεπώς η κίνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη πέτυχε: πρώτον, να δώσει το παράδειγμα συμπαράστασης στην Κύπρο, δεύτερον, αυτό να το πράξει επικαλούμενη τον ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας και Κύπρου, στέλνοντας μήνυμα και προς την Τουρκία και τρίτον, να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστικό παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή, αφού και η Βουλγαρία ζήτησε τα ελληνικά Πάτριοτ να καλύψουν τον εναέριο χώρο της.

Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βολοδέρνει μεταξύ Σάντσεθ και Όρμπαν, η πατρίδα μας βγήκε μπροστά, χωρίς να εμπλακεί άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Θέλει, όταν επέλθει η ειρήνη στην περιοχή, να βρίσκεται στην πλευρά των νικητών. Διότι σε έναν πόλεμο - και μάλιστα τέτοιας μορφής - υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Οι θέσεις της, ούτως ή άλλως, ανυπόληπτης Αριστεράς με κάθε βεβαιότητα θα μας απομάκρυναν από το στρατόπεδο των νικητών που είναι στο κάτω - κάτω και το στρατόπεδο των φυσικών μας συμμάχων. Η πατρίδα μας δεν έχει τίποτα κοινό με το θεοκρατικό καθεστώς των αγιατολάδων που επί πολλά χρόνια δρα αποσταθεροποιητικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αποκορύφωση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ελλάδας αποτελεί και η συνάντηση σήμερα στην Κύπρο του Μητσοτάκη με τον Μακρόν και τον Χριστοδουλίδη. Φαίνεται πως πάμε να παίξουμε μπάλα, με προσεκτικά βήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή από το Αιγαίο χωρίς πολλές φανφάρες και παχιά λόγια.



