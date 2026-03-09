Σ. Αραβία: Το Ιράν θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, αν συνεχίσε να επιτίθεται σε αραβικά κράτη

Η Σαουδική Αραβία οξύνει τις προειδοποιήσεις της προς το Ιράν, λέγοντας στην Τεχεράνη ότι θα είναι ο «μεγαλύτερος ηττημένος» εάν συνεχίσει να επιτίθεται σε αραβικά κράτη.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προφανώς στόχευε το τεράστιο πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah.

Το βασίλειο δεν συμφωνεί με τα σχόλια του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν το Σάββατο ότι το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις του σε αραβικά κράτη του Κόλπου.

«Το βασίλειο επιβεβαιώνει ότι η ιρανική πλευρά δεν έχει εφαρμόσει αυτή τη δήλωση στην πράξη, ούτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού προέδρου ούτε μετά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. «Το Ιράν συνέχισε την επιθετικότητά του βασισμένο σε αδύναμα προσχήματα που στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι οι ιρανικές επιθέσεις σημαίνουν «περαιτέρω κλιμάκωση που θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις σχέσεις, τώρα και στο μέλλον».