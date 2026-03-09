Μπαχρέιν: Ιρανικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Bapco (vid)
X/Clash report
X/Clash report

Μπαχρέιν: Ιρανικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Bapco (vid)

09/03/2026 • 07:51
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
09/03/2026 • 07:51
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Πυκνός καπνός φέρεται να βγαίνει από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με βίντεο που έχει ανέβει στην πλατφόρμα Χ.

Καπνός περιβάλλει το διυλιστήριο, αφού η κυβέρνηση νωρίτερα είχε δηλώσει ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Sitra ως αποτέλεσμα μιας ιρανικής επίθεσης με drone, προσθέτει ο μάρτυρας.

Το Bapco είναι το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μια βασική εγκατάσταση στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ