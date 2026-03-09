Μπαχρέιν: Ιρανικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Bapco (vid)

Πυκνός καπνός φέρεται να βγαίνει από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με βίντεο που έχει ανέβει στην πλατφόρμα Χ.

Καπνός περιβάλλει το διυλιστήριο, αφού η κυβέρνηση νωρίτερα είχε δηλώσει ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Sitra ως αποτέλεσμα μιας ιρανικής επίθεσης με drone, προσθέτει ο μάρτυρας.

Το Bapco είναι το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μια βασική εγκατάσταση στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Δείτε το βίντεο: