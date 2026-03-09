Σε πτώση χρυσός και ασήμι καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή πυροδοτεί άνοδο σε δολάριο και πετρέλαιο

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς ο ταχέως κλιμακούμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν προκάλεσε δυσανάλογα μεγάλες εισροές κεφαλαίων προς το πετρέλαιο και το δολάριο.

Ωστόσο, οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου παρέμειναν πάνω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, διατηρώντας ισχυρή στήριξη, καθώς η αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια λόγω του πολέμου εξακολουθεί να ενισχύει τις τοποθετήσεις στον χρυσό.

Λίγο πριν από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,89% στα 5.124 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού (futures) -παράδοσης Απριλίου- έπεφταν 0,6% στα 5.127 σημείωσαν πτώση 1,19% στα 5.097,06 δολάρια ανά ουγγιά.

Παρότι το κίτρινο μέταλλο έχει ωφεληθεί από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, τα κέρδη του έχουν περιοριστεί από τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης ενδέχεται να οδηγήσουν τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως σε πιο επιθετική νομισματική στάση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το δολάριο να υπεραποδώσει έναντι του χρυσού την περασμένη εβδομάδα, ενώ το πετρέλαιο ξεπέρασε συνολικά τις υπόλοιπες αγορές εμπορευμάτων, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για μεγαλύτερες διαταραχές στην προσφορά αργού.

Τόσο το δολάριο όσο και το πετρέλαιο κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τα οποία θεωρήθηκαν πιθανή κλιμάκωση του πολέμου. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ το Brent εκτινάχθηκε έως και 20%, ξεπερνώντας το επίπεδο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Πιέσεις δέχθηκαν τη Δευτέρα και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,27% στα 84,14 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot της πλατίνας ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη στα 2.142 δολάρια.

Το Σαββατοκύριακο, το Ιράν φέρεται να επιτέθηκε σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά παρεμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα σε μια θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ο χρυσός είχε υποχωρήσει περίπου 2% και την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζοντας να κινείται έντονα μεταξύ των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά και του ιστορικού υψηλού κοντά στα 5.600 δολάρια, που είχε καταγραφεί στα τέλη Ιανουαρίου. Έκτοτε, το μέταλλο παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, εν μέσω αυξημένης κερδοσκοπικής δραστηριότητας και διευρυνόμενης αβεβαιότητας για την πορεία των επιτοκίων.

Τα αισθητά ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, ενίσχυσαν μεν τις ελπίδες για χαμηλότερα επιτόκια, ωστόσο η προσοχή στρέφεται πλέον στις πληθωριστικές επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.