Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στους Times of Israel ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία» και θα την λάβει από κοινού με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ αν αυτός και ο Νετανιάχου δεν ήταν εκεί. «Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα τα άλλα γύρω του... Έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε καταστρέψει μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν μόνος του θα αποφάσιζε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν ή αν ο Νετανιάχου θα είχε επίσης λόγο.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο... λίγο. Έχουμε μιλήσει. Θα πάρω μια απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», απάντησε, υποδεικνύοντας ότι ενώ ο Νετανιάχου θα έχει τη γνώμη του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ακόμη και αφού οι ΗΠΑ αποφασίσουν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, ο Τραμπ αρνήθηκε να εξετάσει το θεωρητικό ενδεχόμενο πριν προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο».

Ο Τραμπ έδωσε την τηλεφωνική συνέντευξη λίγο αφότου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας είχε ορίσει τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της χώρας, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει την εκλογή του Μοτζτάμπα, αρκούμενος στη δήλωση: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

«Τώρα έχουμε το Ιράν να καταστρέφεται»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε στη συνέχεια μια νέα δήλωση σχετικά με τις προθέσεις του Ιράν, σε μια προφανή προσπάθεια να δικαιολογήσει περαιτέρω την απόφαση να ξεκινήσει τον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας οκτώ ημέρες νωρίτερα.

«Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα τα άλλα γύρω του... και τώρα δείτε τι έχουμε - τους έχουμε να καταστρέφονται», είπε ο Τραμπ για το Ιράν.

Θα οδηγήσει ο πόλεμος του Ιράν στον αφοπλισμό της Χαμάς;

Δεδομένης της μακροχρόνιας οικονομικής υποστήριξης του Ιράν προς τη Χαμάς, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν η αποδυνάμωση της Τεχεράνης στον συνεχιζόμενο πόλεμο θα διευκόλυνε την προσπάθεια της τρομοκρατικής οργάνωσης να παραδώσει τα όπλα της.

«Πολλοί άνθρωποι θα αφοπλιστούν λόγω [του πολέμου κατά του Ιράν]», απάντησε. «Επειδή αυτή τη στιγμή, το Ιράν βρίσκεται σε μια θέση που δεν γνώριζε ποτέ πριν και η κατάσταση θα χειροτερέψει μόνο γι' αυτούς».