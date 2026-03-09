Ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, με φόντο τις κινήσεις της Ελλάδας στην Κύπρο και τη γεωπολιτική κρίση. Το 73,5% των πολιτών επιθυμεί σταθερότητα, ενώ η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 33%, στην εκτίμηση ψήφου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 31,4%, και σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων προτιμά αυτοδυναμία. Αντίθετα, Τσίπρας και Καρυστιανού εμφανίζουν σημαντική πτώση. Η δημοσκόπηση διεξήχθει αμέσως μετά την κήρυξη του πόλεμου στο Ιράν και στο διάστημα 04/03 και 06/03.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ μέσα στο κλίμα του πολέμου, αλλά και λόγω της απήχησης των χειρισμών της κάνει ένα άλμα 2.5% σε σχέση με την επίδοσή της τον Ιανουάριο και από το 30.2% εμφανίζεται πια στο 32.7%, βελτιώνοντας ταυτόχρονα όλους τους ποιοτικούς δείκτες της και του Κ. Μητσοτάκη που δείχνουν ότι έχει αποθέματα.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13.2% από το 13.4% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 9.6% (10.4%), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9.2% (10.1%), το Κ.Κ.Ε με 7.8% (8.2%), η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4.9% (4.2%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.7% (4.2%), το ΜΕΡΑ 25% με 2.9% (2.4%), η ΝΙΚΗ με 1.9% (2.1%), οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με 1.7% (1.5%), οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 1.5% (1.1%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1% (1.2%), ενώ το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ βρίσκεται στο 8.8% (11.1%).

Επομένως, η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος και του δεύτερου ΠΑΣΟΚ πλέον κυμαίνεται στις 19,5 μονάδες.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι: ΝΔ 26.6%, ΠΑΣΟΚ 10.7%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7.8%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7.5%, Κ.Κ.Ε 6.4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4%, ΣΥΡΙΖΑ 3.9%, ΜΕΡΑ 25 2.4%, ΝΙΚΗ 1.6%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1.4%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.3%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0.8%, με το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ στο 7.2% και τους Αναποφάσιστους στο 18.6%. Σημειώνεται, ότι από την απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις το λευκό/άκυρο/αποχή βρίσκεται στο 4.1% και οι αναποφάσιστοι στο 17.8%. Το σύνολο δηλαδή της « γκρίζας ζώνης» είναι 21.9% από 24.4% τον Ιανουάριο.

Η ακρίβεια στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες

Η ακρίβεια/πληθωρισμός βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες ΜΕ 49,6%, με τα θέματα της Οικονομίας/Ανάπτυξης να ακολουθούν με 35.1%. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης/ κράτος δικαίου με 16.7%, ο Πόλεμος στο Ιράν που εμφανίζεται στο 14.8%, τα Εθνικά θέματα/Ελληνοτουρκικά στο 12.9%, οι τιμές/κόστος ενέργειας στο 11.7%, η διαφθορά στο 11.4%, ενώ στην 8η πια θέση βρίσκεται η κατάσταση στο ΕΣΥ με 10.4 % σε συνεχή σταδιακή υποχώρηση.

Το 85.4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά (52% πολύ, 33.4% αρκετά) από τα διεθνή γεγονότα, τις γεωστρατηγικές αναταράξεις και τον πόλεμο στο Ιράν, όσον αφορά τις παρενέργειες και τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή και τη χώρα μας. Το 13.7% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο ή καθόλου (9.6% λίγο, 4.1% καθόλου).

Σύμφωνη η πλειοψηφία των πολιτών με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 που αποφάσισε η Κυβέρνηση, με το 22.7% να έχει αντίθετη άποψη. Σημειώνεται ότι σε όλα τα κομματικά ακροατήρια πλην του ΜΕΡΑ 25 που και σ΄ αυτό υπάρχει θετική άποψη από το 45.8%, η θετική στάση ξεπερνάει το 50% και είναι πλειοψηφική άποψη.

Ταυτόχρονα, το 71.9% συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Κυβέρνηση, μιας και θωρακίζουν τη χώρα,

Το 56.4% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικές (27.4% πολύ, 29% αρκετά) τις ενεργειακές συμφωνίες με τις Η.Π.Α για τις εξορύξεις και Κάθετο Διάδρομο, για τη γεωστρατηγική σταθερότητα, την ενίσχυση της ανάπτυξης και του ενεργειακού ρόλου της χώρας. Το 35.2% τις θεωρεί λίγο και καθόλου σημαντικές (λίγο 16.1%, καθόλου 19.1%).

Η άνοδος της αξίας της σταθερότητας και η επίδρασή της στο πολιτικό κλίμα

Το 73.5% πιστεύει ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα, ενώ το 19.5% έχει αντίθετη άποψη.

Στο ερώτημα αν οι πολίτες θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ή για να εκφραστεί διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση, για πρώτη φορά η σταθερότητα εμφανίζεται ως πλειοψηφική τάση με 55.1%, ενώ η διαμαρτυρία μειώνεται και βρίσκεται στο 34.1%.

Αυτό με τη σειρά του δυναμώνει την άποψη υπέρ της εκλογής αυτοδύναμης Κυβέρνησης που φτάνει το 45.4%, με την άποψη υπέρ Κυβερνήσεων συνεργασίας να μειώνεται και να βρίσκεται στο 46.4%, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μειοψηφική.

Η ανησυχία για τον πόλεμο, η εμφάνιση ισχυρής τάσης υπέρ της σταθερότητας και η συμφωνία με τον τρόπο χειρισμού της Κυβέρνησης της κατάστασης ενισχύει τη «συσπείρωση γύρω από τη σημαία», βελτιώνει όλα τα ποιοτικά μεγέθη που αφορούν στην Κυβέρνηση και αυτό αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και στην εικόνα κυριαρχίας της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, ο Κυρ. Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 2.4% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και επιλέγεται από το 31.4% από 29% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν με μικρή πτώση οι Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6.6% (8.8%), ο Κ. Βελόπουλος με 6.3% (6.5%) και ο Ν.Ανδρουλάκης με 5.8% (6.1%). Ο «κανένας» επιλέγεται από το 29.5% και ο «άλλος» από το 7.8%.

Η ΝΔ ενισχύεται σημαντικά στην παράσταση νίκης, με το 61.1% να πιστεύει ανεξάρτητα από τις κομματικές προτιμήσεις ότι θα κερδίσει τις επόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Τον Ιανουάριο αυτό το ποσοστό ήταν 53.9%.

Ταυτόχρονα ενισχύεται η άποψη της εξασφάλισης της τρίτης θητείας από τον Κυρ. Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύει πολύ και αρκετά το 56.6% (26.9% πολύ, 29.7% αρκετά). Λίγο και καθόλου πιθανό θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο το 39.3% (20.9% λίγο, 18.4% καθόλου).

Δεν πείθουν Τσίπρας-Καρυστιανού-Σαμαράς

Το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα εμφανίζει μείωση κατά 2.3% στη δυνητική ψήφο (πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν). Συγκεκριμένα, εμφανίζεται στο 14.8% (7% πολύ και 7.8% αρκετά), ενώ τον Ιανουάριο βρισκόταν στο 17.1% (7.2% πολύ και 9.9% αρκετά) και στο 18.7% τον Δεκέμβριο (9% και 9.7% αντίστοιχα).

Το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει σημαντική πτώση της τάξης του 8% στη δυνητική ψήφο. Εμφανίζεται στο 21.3% (9.2% πολύ και 12.1% αρκετά), ενώ τον Ιανουάριο βρισκόταν στο 29.3% (16.1% πολύ και 13.2% αρκετά). Έχει σημασία ότι η μεγάλη πτώση σημειώνεται σ΄ αυτούς που δήλωναν πολύ πιθανό να το ψηφίσουν. Υπάρχει 6.9% πτώση από το 8% που είναι η συνολική πτώση στο άθροισμα της δυνητικής ψήφου.

Το «κόμμα Σαμαρά» παρουσιάζει ουσιαστικά μια σταθερότητα με συνολική δυνητική ψήφο 10% (3% πολύ και 7% αρκετά). Τον Ιανουάριο ήταν στο 10.4% (3.8% πολύ και 6.6% αρκετά), ενώ τον Δεκέμβριο στο 10.5% (3.6% πολύ και 6.9% αρκετά).