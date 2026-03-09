Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Προέδρους της Γαλλίας Εμαουέλ Μακρόν και της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αυτή την ώρα οι τρεις ηγέτες επισκέπτονται το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Έξω από το κέντρο συντονισμού έχουν παραταχθεί οι χειριστές των αντιπυραυλικών Mistral, τους οποίους χαιρέτησαν οι τρεις ηγέτες.

Στη συνέχεια οι Κυρ. Μητσοτάκης, Εμ. Μακρόν και Ν. Χριστοδουλίδης θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Δείτε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron μετά τη συνάντησή τους στην Κύπρο:

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου, όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Δείτε εικόνα:

Ο πρωθυπουργός που συνοδεύεται και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατευθύνθηκαν στον χώρο όπου έγινε η συνάντηση.

Aυτή η επίσκεψη έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος ενός drone λίγο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η Προεδρία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί στην συνέχεια το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που πλέει ανοικτά της Κρήτης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών μέσων στην ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στην περίμετρο της Κύπρου, θα είναι βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης των συνομιλιών στην Κύπρο την ώρα που η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει από μία φρεγάτα στην ζώνη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε επίσης εντολή για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και ενός αμφίβιου ελικοπτεροφόρου.

Κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται επίσης να εγείρει το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα όπου μπορεί να επεκταθεί ο πόλεμος, την ώρα που το Στενό του Χορμούζ παραμένει κλειστό.

Μία γαλλική φρεγάτα συμμετέχει αυτήν την στιγμή στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ασπίδες, η οποία ξεκίνησε το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα για να προλαμβάνει τις επιθέσεις των Χούθι κατά των εμπορικών πλοίων με την οργάνωση θαλάσσιων κονβόι που προστατεύονται από τα πολεμικά πλοία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της πτήσης προς την Κύπρο ότι, απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι χώρες της G7 εξετάζουν μεταξύ άλλων επιλογών την χρησιμοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 μπορούν επίσης να συντονισθούν «αυτήν την εβδομάδα» μέσω τηλεδιάσκεψης για τα ενεργειακά παίγνια, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας η οποία προεδρεύει της Ομάδας των 7.