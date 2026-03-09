Δημοσκόπηση ALCΟ

Άνοδο 1,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha τη Δευτέρα.

Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 0,3%.

Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε στο 18,9% από 18,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ μειώνεται το ποσοστό εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ένα καινούργιο κόμμα. Η απάντηση «πολύ πιθανόν να ψηφίσω» έπεσε από το 18% τον Ιανουάριο, στο 10% σήμερα.

Την ίδια ώρα αυξάνονται σε σχέση με τον Ιανουάριο τα αρνητικά συναισθήματα των πολιτών σχετικά με την προοπτική δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, το 43% των πολιτών αναφέρει ότι η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα του δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με το 33% τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού το 35% εκφράζεται αρνητικά έναντι 29% που εξέφραζε το ίδιο συναίσθημα τον Ιανουάριο.