Τι δείχνει η δημοσκόπηση - σοκ της Opinion Poll

Πόλεμος πατήρ πάντων έλεγε ο Εφέσιος Ηράκλειτος. Και η τύρβη του πολέμου αποβάλει τα ψιμύθια που προσθέτει η ειρηνική καθημερινότητα, ανεξάρτητα αν είναι δύσκολη ή όχι. Ο πόλεμος γίνεται η απόλυτη αλήθεια, αναδεικνύοντας τις ουσιώδεις ανάγκες του πολίτη. Και αυτά είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια.

Αυτό αναδύεται από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, όσο και από εκεί της Alco για τον Alpha, καθώς και στις δύο αναδεικνύεται η περιγραφή ενός νέου πολιτικού σκηνικού.

Στην άνοδο της ΝΔ που καταγράφεται, ενσωματώνεται το φαινόμενο της «συσπείρωσης περί την σημαία», ένα κοινωνικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν αποσταθεροποιούνται οι «σταθερές» της καθημερινότητας. Ωστόσο, πέραν αυτού, η ΝΔ πιστώνεται και την ταχεία αντίδραση της αποστολής των αεροσκαφών F-16 και των φρεγατών στην Κύπρο.

Το γεγονός, όπως και το απρόσμενο αίτημα τη Βουλγαρίας για κάλυψη από την Ελλάδα σε ενδεχόμενη εναέρια επίθεση, δεν τόνισε το εθνικό φρόνημα, όπως αρέσκονται να καταγγέλλουν οι παντός καιρού πασιφιστές - που δεν θα ήταν άλλωστε και αρνητικό. Τόνισε το αίσθημα αυτοπεποίθησης του πολίτη, δημιουργώντας του την πεποίθηση ότι η χώρα του είναι ικανή να τον προστατέψει από έξωθεν επιβουλές.

Πολύ περισσότερο που η Ελλάδα πρωτοστάτησε και το παράδειγμά της ακολούθησαν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Βρετανία, εν τέλει και η Ισπανία, ενώ πιθανή θεωρείται και η αποστολή από τη Γερμανία.

Εξ ου και σε αυτό το κλίμα του φλογισμένου ανατολικού περίγυρου, το 73% συμφωνεί με την αποστολή των φρεγατών και των αεροσκαφών. Διαφωνεί ένα 22,7%, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα κομματικά ακροατήρια πλην του ΜέΡΑ 25, η θετική στάση είναι πλειοψηφική ξεπερνώντας το 50% (στο ΜέΡΑ 25 θετική κατά 45%).

Ο φυσιολογικός φόβος που αναπτύσσεται είναι παρών. Το 85,4%, σύμφωνα με την Opinion Poll, δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά, από τις γεωστρατηγικές αναταράξεις και τον Πόλεμο στο Ιράν - κυρίως από τις παρενέργειες και τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή μας. Υπάρχουν βέβαια και οι αρειμάνιοι αλλά είναι μικρό το ποσοστό τους. Το 4,1% δεν ανησυχεί καθόλου και το 9,6% ανησυχεί λίγο.

Γι’ αυτό και η πλειοψηφία σε ποσοστό 73,5% πιστεύει ότι οι εύφλεκτες καταστάσεις του διεθνούς περίγυρου απαιτούν σταθερότητα στη χώρα, ενώ μόνο το 19,5% έχει αντίθετη άποψη. Είναι η πρώτη φορά που η σταθερότητα εμφανίζεται ως πλειοψηφική τάση με 55,1% δίνοντας τη θέση της στη διαμαρτυρία, που μειώνεται στο 34,1%.

Σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, επόμενο είναι η ΝΔ να κάνει άλμα 2,5% μονάδων στην εκτίμηση ψήφου. Από το 30,2% του Ιανουαρίου ανεβαίνει στο 32,7%, ενώ η πρωθυπουργική καταλληλότητα Μητσοτάκη ανεβαίνει κατά 2,4%. Επιλέγεται από το 31,4% των ερωτηθέντων έναντι 29% τον Ιανουάριο.

Ο περίφημος «Κανένας» υποχωρεί στο 29,5% και ο απροσδιόριστος «Άλλος» στο 7,8%. Χάος υπάρχει με τον δεύτερο, τη θέση του οποίου διεκδικεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγκεντρώνει 6,6%, έχοντας πτώση 2,2% από τον Ιανουάριο και αυξάνοντας τη χαώδη διαφορά από τον Μητσοτάκη στο 24,8%.

Ακολουθούν ο Κ. Βελόπουλος με οριακή διαφορά από την προηγούμενη μέτρηση (6,3% από 6,5%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8% από 6,1%. Από κει και πέρα το έρεβος της ανυπαρξίας.

Ωστόσο, θα πούμε ευθαρσώς, ότι αδικείται ο Ανδρουλάκης ο οποίος επέδειξε θεσμική σοβαρότητα και συνέπεια στο θέμα της αποστολής φρεγατών και αεροσκαφών, όταν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ «ξελιγώθηκαν» με την στάση του Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, μέσα από την ασφάλεια της γειτονίας με Πορτογαλία και Γαλλία, και εκβιαζόμενος από τους κυβερνητικούς εταίρους της αριστερής Sumar, είχε την πολυτέλεια να το παίζει... αντιρρησίας συνείδησης.

Ακόμη και στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την Opinion, παραμένει με ακίνητη τη βελόνα, καθώς υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,2% από το 13,4% στο 13,2%. Ακολουθεί την τύχη των μεγάλων της αντιπολίτευσης, αφού η Πλεύση Ελευθερίας από το 10,4% πέφτει στο 9,6%, η Ελληνική Λύση με σεβαστή πτώση από 10,1% στο 9,2% και το ΚΚΕ από 8,2% στο 7,8%.

Φυσικά ο πόλεμος θα περάσει και η ακρίβεια που θα φέρει θα προστεθεί στην υπάρχουσα, για το ποσοστό της οποίας δεν είναι άμοιροι ευθύνης η πανδημία που διέσπασε τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τα προβλήματα που έφερε στο ενεργειακό. Αυτό δεν ακυρώνει τις όποιες ευθύνες της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως σε αυτή καταλήγουν.

Άλλωστε και στις δύο δημοσκοπήσεις, το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει κυρίαρχο. Και με αυτό θα έχει να αναμετρηθεί η κυβέρνηση όταν κοπάσει ο κουρνιαχτός των βομβών που σκιάζει τον ορίζοντα.