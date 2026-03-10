Δημοσκοπήσεις: Πώς αποκωδικοποιούνται από την κυβέρνηση

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων και της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αντανακλούν τις επιπτώσεις τους στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με ένα σαφή τρόπο: η κυβέρνηση πιστώνεται τις άμεσες αντιδράσεις της, ισχυροποιώντας την εικόνα της ως πολιτική δύναμη που μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες και να διασφαλίσει την σταθερότητα, ενώ αντιθέτως η “αντισυστημική” ψήφος υποχωρεί, ενισχύοντας παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Και στις τρεις δημοσκοπήσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στην εκτίμηση ψήφου το 33-34%, με άνοδο που αγγίζει ή ξεπερνά τις δύο ποσοστιαίες μονάδες, διευρύνοντας, ταυτόχρονα, την διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ.

Εκτός από τα αυξημένα δημοσκοπικά ποσοστά, σημαντικό για την κυβέρνηση είναι ότι σε συντριπτική πλειοψηφία, η κοινή γνώμη “εγκρίνει” τις αποφάσεις της στο επίπεδο της εθνικής άμυνας, με την Opinion Poll για το Action24, να καταγράφει ότι το 73% συμφωνεί με την αποστολή των φρεγατών και των αεροσκαφών στην Κύπρο, το 85,4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά τον Πόλεμο στο Ιράν, το 73,5% πιστεύει ότι απαιτείται σταθερότητα στη χώρα, στοιχεία που οδηγούν τόσο τα ποσοστά της κυβέρνησης, όσο και αυτά του πρωθυπουργού σε μία άνοδο περί τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, διευρύνοντας στις 19 μονάδες την διαφορά της με την αξιωματική αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 32,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%, ενώ ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 9,6%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 7,8%, Φωνή Λογικής 4,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,7%, ΜέΡΑ25 2,9%, Νίκη 1,9%, Δημοκράτες 1,7%, Σπαρτιάτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1% και Άλλο 8,8%. Το χαρακτηριστικό της υπερμεγέθους “γκρίζας ζώνης”, πάντως, παραμένει, με το 18,6% των ερωτηθέντων, στην πρόθεση ψήφου, να δηλώνει αναποφάσιστο. Ενδιαφέρον στοιχείο, η μείωση των εν δυνάμει ποσοστών των νέων κομμάτων, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, το 7% απαντά πολύ πιθανό και το 7,8% αρκετά, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά τον Δεκέμβριο ήταν γύρω στο 9%, ενώ για την κ.Καρυστιανού, πολύ πιθανό απαντά το 9,2% και αρκετά πιθανό το 12,1%, όταν τον Ιανουάριο τα ποσοστά σε αυτές τις ερωτήσεις ήταν 16,1% και 13,2% αντίστοιχα.

Ανάλογο περιβάλλον αποτυπώνει και η δημοσκόπηση της Interview για την Political. Με την παροχή στρατιωτικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί το 75% των ερωτηθέντων, το 45% θεωρεί πιο έτοιμη τη χώρα να αντιμετωπίσει αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, με το 24% να την θεωρεί λιγότερο έτοιμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται ως ο αρχηγός, που εμπιστεύονται περισσότερο να διαχειριστεί τέτοιες κρίσεις με ποσοστό 32,6% και ακολουθούν Κανένας με ποσοστό 31,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,3%. Η άνοδος των δημοσκοπικών ποσοστών για την κυβέρνηση αποτυπώνεται στην πρόθεση ψήφου, που φτάνει στο 28,5%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 34,1% με το ΠΑΣΟΚ στο 15,4% -σε απόσταση 18,7 ποσοστιαίων μονάδων- και ακολουθούν ΚΚΕ 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, ΜέΡΑ25 4,2%, Φωνή Λογικής 3,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Δημοκράτες 2,8%, ΝΙΚΗ 1,4%, Νέα Αριστερά 1,3%, Άλλο κόμμα 13,6%. Σε πτωτική πορεία οι απαντήσεις στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή της υπέρ του κόμματος Καρυστανού ή Τσίπρα και σε αυτή τη δημοσκόπηση.

Στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, αυξημένα είναι τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου που παρουσιάζει η εταιρεία. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,1% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%. Ακολουθούν με πτώση στα ποσοστά τους, Ελληνική Λύση 8,7%, ΚΚΕ 7,4% και Πλεύση Ελευθερίας 7,2% και έπονται ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, ΜέΡΑ25 3,1%, Φωνή Λογικής 2,7%, ΝΙΚΗ 2%, Δημοκράτες 1,2% και Νέα Αριστερά 1%, με τους αναποφάσιστους στο 18,9% από 18,4% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Και σε αυτή τη μέτρηση, τα ποσοστά θετικής αποδοχής των νέων κομμάτων ακολουθούν πτωτική πορεία.

Η “ακτινογραφία” του εκλογικού σώματος σε αυτή την χρονική συγκυρία δίνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα στην κυβέρνηση και αποδοχή του πολιτικού αφηγήματος που διατυπώνει. Και από τις μετρήσεις, ωστόσο, προκύπτει ότι ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις των εξελίξεων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια, είναι έντονος. Σε αυτό το πεδίο στρέφεται πλέον το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κύπρο, το απόγευμα της Δυετέρας, πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με τους συναρμόδιους υπουργούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία, όπου τέθηκαν επί τάπητος τα σχέδια, που έχουν ετοιμαστεί από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις για την παρέμβαση της κυβέρνησης είναι θέμα ημερών και αναμένονται εντός της εβδομάδας, ενώ από τις πληροφορίες που υπάρχουν φαίνεται να βγαίνει εκτός συζήτησης το μέτρο του fuel pass και αντιθέτως να προκρίνονται μέτρα, όπως το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά.