Δημοσκόπηση Interview: Πάνω από 34% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου - 3 στους 4 υπέρ της στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

Διευρυμένο προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τόσο στο ερώτημα «τι θα ψηφίζατε εάν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές;» όσο και στο ερώτημα για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Από τους μεγάλους χαμένους της δύσκολης συγκυρίας που διανύουμε, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, είναι η Μαρία Καρυστιανού και δευτερευόντως ο Αλέξης Τσίπρας, αν και για διαφορετικούς λόγους.

Το υπό ίδρυση κόμμα της κ. Καρυστιανού καταγράφει μια έντονα πτωτική πορεία, με μόλις 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος υπό την ηγεσία του και το 5,4% αρκετά πιθανό. Απεναντίας, το 76,5% απαντά ότι είναι απίθανο να άλλαζε την επιλογή του και το 7,6% λίγο πιθανό, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 0,4%.

Στο 34,1% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ «σκαρφαλώνει» στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4% και διαφορά από την κυβερνητική παράταξη στις 18,7 ποσοστιαίες μονάδες, το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%.

Το ποσοστό της ΝΔ, αν και υπολείπεται του ορίου που της εξασφαλίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θεωρείται μια πολύ καλή προεκλογική βάση.

Πρώτη η ΝΔ και στην πρόθεση ψήφου

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 28,5%, αυξημένο κατά σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,8% και διαφορά από την κυβερνητική παράταξη στις 15,7 μονάδες, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, οι Δημοκράτες με 2,4%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.

Στήριξη στην Κύπρο και πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Στο αν συμφωνούν με την παροχή στρατιωτικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο, το 75% των ερωτηθέντων απαντά ότι συμφωνεί/ μάλλον συμφωνεί, το 22% να διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί.

Στο αν συμφωνούν με την αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια, με το 72% να απαντά ναι/μάλλον ναι, το 24% όχι/μάλλον όχι.

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η χώρα είναι πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, το 45% απαντά πιο έτοιμη, το 27% το ίδιο έτοιμη, το 24% λιγότερο έτοιμη.

Στην ερώτηση«ποια κυβέρνηση θεωρείτε πιο ικανή στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων;», το 38% απαντά μια κυβέρνηση της ΝΔ, το 10% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (όπως το 2019), ενώ το 48% καμία από τις δύο.

Στην ερώτηση «πόσο σας ανησυχούν οι διεθνείς πολεμικές συρράξεις;», οι πολίτες προκρίνουν με συντριπτικά ποσοστά την ακρίβεια και την οικονομική ανάπτυξη και ακολουθούν η ασφάλεια και με σημαντικά μικρότερο ποσοστό η πολιτική σταθερότητα.

Το 95% απαντά ότι το ανησυχεί πολύ/αρκετά η ακρίβεια, έναντι μόλις 5% που απαντά λίγο/ καθόλου. Πολύ/αρκετά ανησυχούν οι πολίτες για την οικονομική ανάπτυξη σε ποσοστό 80%, έναντι 20% που απαντούν λίγο/καθόλου.

Η εθνική ασφάλεια ανησυχεί πολύ/αρκετά το 66% των ερωτηθέντων, έναντι 34% που απαντούν λίγο/καθόλου.

Τέλος, πολύ/ αρκετά φοβίζει το 37% των ερωτηθέντων η πολιτική σταθερότητα, έναντι 63% που απαντά λίγο/καθόλου.

Πτωτική πορεία για Καρυστιανού και Τσίπρα

Το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρία Καρυστια-νού καταγράφει μια έντονα πτωτική πορεία, με μόλις 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου (έναντι 9,9% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview) κόμματος υπό την ηγεσία της και 9,1% να το θεωρεί αρκετά πιθανό, έναντι 71,7% που το θεωρεί καθόλου πιθανό και 9,5% που το θεωρεί λίγο πιθανό και 1,5% που ΔΞ/ΔΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος υπό την ηγεσία του (έναντι 1,3%) και το 5,4% αρκετά πιθανό. Απεναντίας, το 76,5% απαντά ότι είναι απίθανο να άλλαζε την επιλογή του και το 7,6% λίγο πιθανό, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 0,4%.