Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος μαίνεται για 11η μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα πλήξει το Ιράν «πολύ, πολύ πιο σκληρά», αν εμποδίσει τις προμήθειες πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου βρίσκεται κοντά. Η Τεχεράνη απάντησε, λέγοντας ότι «το τέλος του πολέμου θα το αποφασίσουμε εμείς». Νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

«Δεν θα επιτρέψω σε ένα τρομοκρατικό καθεστώς να κρατά τον κόσμο όμηρο και να επιχειρεί να διακόψει την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, και αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση, θα δεχθεί πλήγμα σε πολύ, πολύ σκληρότερο επίπεδο», είπε. Πρόσθεσε ότι οι προμήθειες πετρελαίου θα είναι πολύ πιο ασφαλείς χωρίς την απειλή ιρανικών πλοίων, drones και πυραύλων, ενώ σημείωσε πως τα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνουν ασφαλή».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Βάζουμε τέλος σε όλη αυτή την απειλή μια για πάντα και το αποτέλεσμα θα είναι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις αμερικανικές οικογένειες. Το έχουμε πετύχει αυτό. Τις έχουμε ρίξει πολύ χαμηλά. Αυτή ήταν απλώς μια παρέκκλιση προς κάτι που έπρεπε να γίνει». Ο Τραμπ είπε επίσης ότι γνώριζε πως οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα αυξάνονταν πριν από τον πόλεμο, αλλά υποστήριξε ότι αυξήθηκαν λιγότερο απ’ όσο ανέμενε.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικοί στόχοι στο Ιράν έχουν «σχεδόν πλήρως επιτευχθεί» και ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα», σηματοδοτώντας μια σημαντική μετατόπιση σε σχέση με το αρχικό του χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει έως και πέντε εβδομάδες. Σε προγενέστερη συνέντευξή του στα μέσα ενημέρωσης, είχε χαρακτηρίσει τον πόλεμο με το Ιράν «ουσιαστικά ολοκληρωμένο». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν οι Ιρανοί δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με «θάνατο, φωτιά και οργή» , όπως μέτεδωσε το Sky News.

Μια νεκρή από ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν - Drones και πύραυλοι κατά ΗΑΕ, Σ. Αραβίας και Κουβέιτ.



Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:42 Ιράν: Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη»

O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

07:22 Οι αεροπορικές εταιρείες ήδη αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων

Η Air New Zealand ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αύξησε όλες τις τιμές των εισιτηρίων της λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ενδέχεται να λάβει περαιτέρω μέτρα τιμολόγησης, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες θα επιδιώξουν να μετακυλήσουν το κόστος της αύξησης των τιμών του πετρελαίου στους επιβάτες.

Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη, που πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία ημέρες, φτάνοντας τα 150 με 200 δολάρια ανά βαρέλι, ανακοίνωσε η εθνική αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, προσθέτοντας ότι αναστέλλει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της σύγκρουσης.

07:12 Μια νεκρή από ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν - Drones και πύραυλοι κατά ΗΑΕ, Σ. Αραβίας και Κουβέιτ

Τουλάχιστον μια 29χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε ιρανική επίθεση σε κτίριο κατοικιών στο Μπαχρέιν την Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Εξάλλου, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι αναχαίτισαν περισσότερους πυραύλους και drones από το Ιράν.

07:02 Άνοδος κοντά στο 5% για το ασήμι - «Ψηλά» και ο χρυσός

Oι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν την Τρίτη, με στήριξη από την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, μετά την ένδειξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να λήξει σύντομα.

Η υποχώρηση του κινδύνου για μια πολεμικά τροφοδοτούμενη άνοδο του πληθωρισμού θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, κάτι που λειτουργεί θετικά για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει απόδοση.

06:30 Υποχωρεί το πετρέλαιο καθώς ο Τραμπ προβλέπει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Αναλυτικότερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 4,67 δολάρια ή 4,72%, στα 94,29 δολάρια το βαρέλι στις 06:25 ώρα Ελλάδας. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 4,42 δολαρίων ή 4,66%, στα 90,35 δολάρια το βαρέλι.

06:15 Νέα ανάρτηση της CENTCOM με βίντεο από πλήγμα κατά ιρανικών εκτοξευτήρων πυραύλων

«Το ιρανικό καθεστώς μπορεί να προσπαθήσει να κρύψει τους εκτοξευτές πυραύλων του, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα σταματήσουν να ψάχνουν. Όταν τους βρούμε, τους εξοντώνουμε», σημειώνει στην ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

05:48 Το Ισραήλ λέει ότι έπληξε εκτοξευτήρα πυραύλων στο Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ιρανικό εκτοξευτήρα πυραύλων, παραθέτοντας βίντεο από το πλήγμα, λίγη ώρα έπειτα από ομοβροντία εναντίον του εδάφους του από το Ιράν, που είχε αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες της αεράμυνας σε τομείς της χώρας.

תוך עשר דקות ובפעם הרביעית היום: צה"ל תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר צפון הארץ לפני זמן קצר pic.twitter.com/7EVtvP72NH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι επιδίωκε να «αναχαιτίσει την απειλή», που ανάγκασε χιλιάδες ισραηλινούς πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έκανε λόγο για θύματα.

Περί τη 01:30, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «έπληξε τον εκτοξευτήρα πυραύλων ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον του κράτους του Ισραήλ» μέσα σε «δέκα λεπτά» και για «τέταρτη φορά» μέσα σε μια ημέρα.

Χθες βράδυ στις 23:00, πριν από την ιρανική ομοβροντία, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.

05:30 29χρονη νεκρή σε πλήγμα του Ιράν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Οι Αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

03:11: Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαϊκών φορτίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλήγμα ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ισχυρότερο από ό,τι έχει δεχθεί μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα πλήξουμε στόχους που μπορούν να καταστραφούν εύκολα και θα καταστήσουν ουσιαστικά αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως κράτους. Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους — αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί κάτι τέτοιο! Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ. Ελπίζω να εκτιμηθεί ιδιαίτερα αυτή η κίνηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

02:38 Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

01:53 Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι το προξενείο τους στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επίθεση από drone

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι το γενικό προξενείο τους στο ιρακινό Κουρδιστάν έγινε στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκαλώντας ζημιές αλλά όχι θύματα.

01:21 Σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν – Διαδοχικές εκρήξεις σε Τεχεράνη και Καράτζ

Τις τελευταίες ώρες σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε την Τεχεράνη. Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εξίσου μεγάλες εκρήξεις στην πόλη Καράτζ.

01:03 Μπαχρέιν: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες εξαιτίας ιρανικού πλήγματος στην πρωτεύουσα

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα πως ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ιρανικού πλήγματος σε συνοικία της πρωτεύουσας Μανάμα.

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας απροκάλυπτης ιρανικής επίθεσης εναντίον πολυκατοικίας στη Μανάμα», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

01:00 Ιρακινό Κουρδιστάν: Στόχος επίθεσης με drone ιρανική αντιπολιτευτική οργάνωση

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σημειώθηκε εναντίον ιρανικής αντιπολιτευτικής ομάδας βορειοανατολικά της πόλης Ερμπίλ, στην περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές

00:32 Ελευθερία διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ για όποια χώρα απελάσει τους πρεσβευτές του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεμήνυσαν σήμερα πως όποιες αραβικές ή ευρωπαϊκές χώρες απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα αποκτήσουν το δικαίωμα για διέλευση των πλοίων τους από το Στενό του Χορμούζ, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

00:27 Αυστραλία: Αποστολή πυραύλων αέρος-αέρος στα ΗΑΕ και ανάπτυξη AEW&C στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα στείλει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AEW&C) στην περιοχή του Περσικού Κόλπου προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες με στόχο την προστασία αμάχων εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένα αεροσκάφος Boeing E-7A Wedgetail, εξοπλισμένο με συστήματα ραντάρ, και εξειδικευμένο προσωπικό θα σταλούν στην περιοχή για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.

Κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Αυστραλία θα τα προμηθεύσει με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος, μεσαίου βεληνεκούς, συμπλήρωσε ο Αλμπανέζι.

Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του έχει καταστήσει σαφές πως «δεν θα αναλάβουμε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν» και ότι «δεν θα αναπτύξουμε χερσαίες δυνάμεις» στην περιοχή.

00:23 «Πυρά» Αραγτσί κατά CENTCOM: Παραδεχτήκατε ότι χρησιμοποιήσατε το έδαφος των γειτόνων μας για να αναπτύξετε συστήματα HIMARS εναντίον μας

«Σας ευχαριστούμε, CENTCOM, που παραδεχτήκατε ότι χρησιμοποιήσατε το έδαφος των γειτόνων μας για να αναπτύξετε συστήματα HIMARS εναντίον του λαού μας. Κανείς δεν πρέπει να παραπονιέται αν οι ισχυροί πύραυλοί μας καταστρέφουν αυτά τα συστήματα όπου κι αν βρίσκονται ως αντίποινα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Αμπάς Αραγτσί.

Thank you CENTCOM for admitting that you are using our neighbors' territory to deploy HIMARS systems against our people, apparently including a desalination plant.



Nobody should complain if our powerful missiles destroy these systems wherever they are in retribution. pic.twitter.com/0qA5Oj5Jao — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

00:21 Τραμπ: Θα χτυπήσουμε συντριπτικά το Ιράν αν χρειαστεί - Προστατεύουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ



Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι θα χτυπήσει το Ιράν «πολύ, πολύ πιο σκληρά» αν εμποδίσει τις προμήθειες πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ.

00:19 Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων κατά έξι στρατιωτικών βάσεων στο Ιράν



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας μπαράζ επιθέσεων κατά έξι αεροπορικών βάσεων στο Ιράν οι οποίες χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τον στρατό, για τον «εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση» των συμμάχων της Τεχεράνης, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ή οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

«Τη χθεσινή νύχτα, μπαράζ επιθέσεων κατά έξι μεγάλων αεροπορικών βάσεων στο Ιράν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση. Οι βάσεις χρησιμοποιούνταν από την Τεχεράνη «για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση εντολοδόχων ομάδων σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως της Χεζμπολάχ, της (παλαιστινιακή) Χαμάς και του καθεστώτος Χούθι», πρόσθεσε.

Εξαιτίας των πληγμάτων αυτών, «πολλά αεροπλάνα καταστράφηκαν, εκ των οποίων αεροσκάφη της Δύναμης αλ Κουντς, της πτέρυγας που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης, «όπως και μαχητικά ελικόπτερα».