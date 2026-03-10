Άνοδος κοντά στο 5% για το ασήμι - «Ψηλά» και ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν την Τρίτη, με στήριξη από την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, μετά την ένδειξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να λήξει σύντομα.

Η υποχώρηση του κινδύνου για μια πολεμικά τροφοδοτούμενη άνοδο του πληθωρισμού θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, κάτι που λειτουργεί θετικά για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει απόδοση.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,5%, στα 5.161,54 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:57 ;ώρα Ελλάδας.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Απριλίου σημείωσαν άνοδο 1,3%, στα 5.172,61 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, η τιμή στο ασήμι κατέγραψε άνοδο 4,89% διαμορφούμενη στα 88,65 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,3%, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται σε δολάρια, φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν «λόγω της ειδησεογραφίας που προήλθε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα αποκλιμάκωσης... Επομένως, αυτό που θα μπορούσαμε να δούμε είναι ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αρχίζουν να υποχωρούν, δεδομένης αυτής της δραματικής πτώσης της τιμής του πετρελαίου», δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγορών στην OANDA.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά περισσότερο από 10% μετά τα σχόλια του Τραμπ.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν σημαντικά, εάν το Ιράν επιχειρούσε να παρεμποδίσει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.