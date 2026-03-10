Τραμπ: Θα χτυπήσουμε συντριπτικά το Ιράν αν χρειαστεί - Προστατεύουμε τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι θα χτυπήσει το Ιράν «πολύ, πολύ πιο σκληρά» αν εμποδίσει τις προμήθειες πετρελαίου από τα πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ.

Δείτε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά επέλεξε να μην το πράξει, υποστηρίζοντας ότι απέρριψε κάθε προοπτική συμβιβασμού.

«Το καθεστώς του Ιράν είχε την ευκαιρία να παραιτηθεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα, όμως δεν το έκανε. Απέρριψαν οποιονδήποτε συμβιβασμό. Αυτό που επιδίωκαν ήταν να συνεχίσουν την ανάπτυξή του», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη μετέφερε κρίσιμες δραστηριότητες σε βαθύτερες και πιο προστατευμένες εγκαταστάσεις, όπου - όπως υποστήριξε - προχωρούσε στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων με τελικό στόχο την κατασκευή πυρηνικού πυραύλου.

«Μετέφεραν τις δραστηριότητές τους σε άλλες εγκαταστάσεις, βαθύτερα υπόγεια, για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, με απώτερο σκοπό την κατασκευή πυρηνικού πυραύλου. Ευτυχώς, διαθέταμε Patriot και τα αποτελέσματα που πετύχαμε ήταν εντυπωσιακά.

Αν δεν είχαμε κινηθεί εγκαίρως, θα μας είχαν προλάβει. Βλέπετε ότι επιτίθενται ακόμη και σε γειτονικές χώρες που δεν έχουν καμία πρόθεση να εμπλακούν - Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όταν το άκουσα αρχικά, δεν μπορούσα να το πιστέψω, όμως δεν είναι καθόλου αστείο. Θα τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα το 2025: δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο Ιράν να κρατά όμηρο ολόκληρο τον πλανήτη. Αν θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, θα το παίξουμε κι εμείς μέχρι τέλους. Θα απαντήσουμε με συντριπτικά πλήγματα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν ασφάλεια σε όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή πρέπει να διασφαλιστεί», καθώς και ότι «καταβάλλουμε προσπάθεια να προστατεύσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιχείρηση συνεχίζεται και ο στρατός μας είναι ο καλύτερος. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε είναι ακόμη καλύτερα από όσα είχαμε αρχικά προβλέψει».

Ακόμα, δήλωσε ότι κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε άρση ορισμένων κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο, προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος των τιμών στην αγορά καυσίμων. «Θα άρουμε ορισμένες κυρώσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά χωρίς να διευκρινίσει ποιες κυρώσεις εξετάζεται να αρθούν.

«Έχουμε κυρώσεις σε ορισμένες χώρες. Θα τις άρουμε μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση», συμπλήρωσε.

«Θετική» η συνομιλία με Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας ότι κύριο θέμα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Συζητήσαμε για την Ουκρανία, μια σύγκρουση που δεν φαίνεται να έχει τέλος», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες: «Υπάρχει τεράστιο μίσος μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Δεν φαίνεται να μπορούν να συμφωνήσουν».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συνομιλία τους θετική, λέγοντας: «Πιστεύω ότι ήταν μια θετική συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα».

Ο Τραμπ επεσήμανε επίσης ότι η συζήτηση περιλάμβανε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Πούτιν να εμφανίζεται πρόθυμος να συμβάλει: «Θέλει να βοηθήσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, του τόνισε ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να συνεισφέρει θα ήταν να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Του είπα: θα μπορούσες να βοηθήσεις περισσότερο αν τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο». Ο Τραμπ κατέληξε σημειώνοντας ότι η συνομιλία τους ήταν «πολύ καλή».

Τραμπ για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν: «Το ίδιο πρόβλημα θα συνεχιστεί» - Δύο επίπεδα ιρανικής ηγεσίας έχουν εξαφανιστεί

Ερωτηθείς σχετικά με το αν θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ναι».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στο Ιράν, σημείωσε: «Όλα όσα είχαν έχουν χαθεί, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας τους. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο επίπεδα ηγεσίας, και φαίνεται ότι υπάρχουν και περισσότερα από αυτά. Αλλά δύο επίπεδα ηγεσίας έχουν εξαφανιστεί».

Σε ερώτηση για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν και αν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ ρώτησε: «Εννοείτε τον γιο;», αναφερόμενος στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Απογοητεύτηκα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει απλώς στη συνέχιση του ίδιου προβλήματος για τη χώρα. Ήμουν απογοητευμένος βλέποντας αυτή την επιλογή», πρόσθεσε.

Όταν τον ρώτησαν για δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων που ανέφεραν ότι είχε κάποιο πρόσωπο κατά νου για την ηγεσία στο Ιράν, ο Τραμπ σχολίασε: «Μου αρέσει η ιδέα της εσωτερικής και αιώνιας λύσης».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Μιλούν για τον γιο του Σάχη, τον εξόριστο διάδοχο του θρόνου Ρεζά Παχλαβί, μιλούν και για άλλους ανθρώπους. Αλλά εκείνος δεν βρίσκεται εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια φόρμουλα που μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει πολύ καλά και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο».

«Καταστρέψαμε ναυτικό και αεροπορία του Ιράν μέσα σε δύο ημέρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι, παρά τις πολλές επιτυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Ουάσιγκτον προτίθεται να προχωρήσει ακόμη πιο αποφασιστικά.

«Τους εξουδετερώσαμε μέσα στις πρώτες δύο ημέρες», ανέφερε, αναφερόμενος στα αρχικά πλήγματα εναντίον της ιρανικής ηγεσίας και των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν υποστεί πλήρη καταστροφή, ενώ σημαντικό μέρος του οπλισμού τους έχει επίσης καταστραφεί. «Οι πύραυλοι έχουν μειωθεί δραστικά, τα drones πιθανώς έχουν πέσει στο 25% και σύντομα θα φτάσουν στο μηδέν», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής drones δέχονται επίθεση αυτή τη στιγμή.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, μετά τον όγδοο θάνατο κατά την επιχείρηση στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Όταν υπάρχουν συγκρούσεις σαν κι αυτή, πάντα υπάρχουν θάνατοι».

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι πριν από δύο ημέρες συναντήθηκε με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Ντόβερ, τονίζοντας ότι όλες οι οικογένειες του μετέφεραν το ίδιο μήνυμα: «Μου είπαν: “τελειώστε τη δουλειά, κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε τελειώστε τη δουλειά”».

