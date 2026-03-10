Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι αεροπορικές εταιρείες ήδη αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων

Η Air New Zealand ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αύξησε όλες τις τιμές των εισιτηρίων της λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ενδέχεται να λάβει περαιτέρω μέτρα τιμολόγησης, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες θα επιδιώξουν να μετακυλήσουν το κόστος της αύξησης των τιμών του πετρελαίου στους επιβάτες.

Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη, που πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν μεταξύ 85 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία ημέρες, φτάνοντας τα 150 με 200 δολάρια ανά βαρέλι, ανακοίνωσε η εθνική αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας, προσθέτοντας ότι αναστέλλει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της σύγκρουσης.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ανατρέποντας τις παγκόσμιες ταξιδιωτικές δραστηριότητες και προκαλώντας φόβους για βαθιά ύφεση στον τομέα των ταξιδιών και πιθανή εκτεταμένη ακινητοποίηση των αεροσκαφών.

H Air New Zealand ανέφερε ότι αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων οικονομικής θέσης κατά 10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (5,92 δολάρια) στις εγχώριες πτήσεις, κατά 20 δολάρια Ν. Ζηλανίας στις διεθνείς πτήσεις μικρής απόστασης και κατά 90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Ενώ οι αεροπορικές τιμές έχουν εκτοξευθεί στις διαδρομές Ασίας-Ευρώπης λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου και των περιορισμών χωρητικότητας, η Air New Zealand είναι μία από τις πρώτες αεροπορικές εταιρείες που ανακοίνωσε ευρεία αύξηση των τιμών των εισιτηρίων από την έναρξη του πολέμου.

«Εάν η σύγκρουση οδηγήσει σε συνεχή αύξηση του κόστους των καυσίμων, ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουμε περαιτέρω μέτρα τιμολόγησης και να προσαρμόσουμε το δίκτυο και το πρόγραμμα μας ανάλογα με τις ανάγκες», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, η Vietnam Airlines ζήτησε από τις τοπικές αρχές να καταργήσουν τον περιβαλλοντικό φόρο επί των καυσίμων αεροσκαφών, προκειμένου να τη βοηθήσουν να διατηρήσει τις δραστηριότητές της.

Η κυβέρνηση της νοτιοανατολικής ασιατικής χώρας δήλωσε ότι τα λειτουργικά έξοδα των βιετναμέζικων αεροπορικών εταιρειών έχουν αυξηθεί κατά 60% έως 70% λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών και ότι οι προμηθευτές καυσίμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη της ζήτησης των αεροπορικών εταιρειών.

Η Air New Zealand δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει διακοπή στην προμήθεια καυσίμων για αεροσκάφη στη Νέα Ζηλανδία, αλλά συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές και την κυβέρνηση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ενδέχεται να τελειώσει σύντομα, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να πέσουν στα 90 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη από τα 119 δολάρια τη Δευτέρα.

Τα καύσιμα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη για τις αεροπορικές εταιρείες μετά το εργατικό κόστος, αντιπροσωπεύοντας συνήθως το ένα πέμπτο έως το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων. Ορισμένες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της Ασίας και της Ευρώπης έχουν εφαρμόσει μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου για το πετρέλαιο, αλλά οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό την πρακτική αυτή τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και το κλείσιμο του εναέριου χώρου λόγω του πολέμου ωθούν τα αεροπορικά εισιτήρια σε ορισμένες διαδρομές στα ύψη και αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.