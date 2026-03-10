Υποχωρεί το πετρέλαιο καθώς ο Τραμπ προβλέπει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν αγγίξει υψηλό άνω των τριών ετών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, περιορίζοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 4,67 δολάρια ή 4,72%, στα 94,29 δολάρια το βαρέλι στις 06:25 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 4,42 δολαρίων ή 4,66%, στα 90,35 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν νωρίτερα καταγράψει απώλειες έως και 11%, πριν περιορίσουν μέρος της πτώσης.

Το πετρέλαιο είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς, εν μέσω της διευρυνόμενης αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, ενίσχυσαν τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Οι τιμές στη συνέχεια υποχώρησαν, αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και παρουσίασε προτάσεις που αποσκοπούσαν σε μια ταχεία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με συνεργάτη του Κρεμλίνου, περιορίζοντας έτσι τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη διακοπή της προσφοράς.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο CBS News ότι πιστεύει πως ο πόλεμος κατά του Ιράν «έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί» και ότι η Ουάσιγκτον βρισκόταν «πολύ πιο μπροστά» από το αρχικό του χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

«Είναι σαφές ότι τα σχόλια του Τραμπ περί βραχύβιου πολέμου ηρέμησαν τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω, θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχει υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω», δήλωσε ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής της ομάδας ενέργειας της DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

«Οι ποικιλίες Murban και Dubai εξακολουθούν να διαπραγματεύονται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επομένως στην πράξη δεν έχουν αλλάξει και πολλά όσον αφορά τα δεδομένα επί του πεδίου», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε βασικές μεσανατολικές ποικιλίες αναφοράς πετρελαίου.

Σε απάντηση προς τον Τραμπ, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι αυτοί «θα καθορίσουν το τέλος του πολέμου» και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει να εξαχθεί «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» από την περιοχή, εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, μετέδωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον εκπρόσωπο των IRGC.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν υπό πίεση, καθώς ο Τραμπ εξετάζει τη χαλάρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων αργού, στο πλαίσιο ενός πακέτου επιλογών που αποσκοπεί στον περιορισμό της εκτίναξης των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις για χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που άφηναν να εννοηθεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να αποκλιμακωθεί, και η πιθανότητα οι χώρες της G7 να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, έστελναν όλες το ίδιο μήνυμα — ότι τα βαρέλια πετρελαίου με κάποιον τρόπο θα συνεχίσουν να φτάνουν στην αγορά», ανέφερε σε σημείωμά της την Τρίτη η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σάτσντεβα.

«Μόλις οι traders αντιλήφθηκαν ότι οι οδοί εφοδιασμού θα μπορούσαν να διατηρηθούν, το αρχικό “premium πανικού” που είχε ωθήσει χθες τις τιμές πάνω από το όριο των 100 δολαρίων άρχισε να εξασθενεί και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν γρήγορα».

Οι χώρες της G7 είχαν δηλώσει τη Δευτέρα ότι ήταν έτοιμες να εφαρμόσουν «τα αναγκαία μέτρα» ως απάντηση στην εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, χωρίς όμως να δεσμευτούν ρητά για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων.