Ως τις 30 Ιουνίου τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Αυστηρό πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα επιβάλλει η κυβέρνηση μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, στο χονδρεμπόριο καυσίμων το περιθώριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τα πρατήρια το όριο ορίζεται στα 12 λεπτά.

Παράλληλα, θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά, ενώ «τα πρόστιμα θα φτάσουν τα 5 εκατ. ευρώ», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοωρικάκος.

«Δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας ως προς τον ανεφοδιασμό των καυσίμων», ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «προσπαθούμε να κινηθούμε με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προωθείται ώστε «τα μέτρα να τεθούν σε άμεση εφαρμογή».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται στις επάλξεις ώστε να κινηθούμε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που απαιτείται», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στον Περσικό Κόλπο με σοβαρότητα και ταχύτητα τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα όσο και στην οικονομία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού στη χώρα. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα δεν εξαρτάται ενεργειακά από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ότι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις θα αποφασιστούν όταν υπάρξει σαφέστερη εικόνα. «Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μάς δίνει σήμερα περιθώρια δράσης», είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τον παγκόσμιο πληθωρισμό, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του», υπογράμμισε.

Όπως επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, οι κυβερνητικές αποφάσεις θα δημοσιευθούν σήμερα στο ΦΕΚ.

Στ. Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, από την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ και έως τις 30 Ιουνίου 2026 τίθεται ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, στο χονδρεμπόριο το περιθώριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για τα πρατήρια το όριο ορίζεται στα 12 λεπτά. Παράλληλα, θα ληφθούν ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά.

Πρόσθεσε δε ότι στόχος παραμένει η επάρκεια των καυσίμων σε όλα τα νησιά.

«Αποδεικνύεται η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας με τις τιμές στο ρεύμα. Έχουμε άμυνες γιατί έχουμε καλό μείγμα με τις ΑΠΕ, καθώς καλύπτουν πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής. Προχωρούμε και σε συστήματα αποθήκευσης για ΑΠΕ», σημείωσε, εξάλλου, και συνέχισε λέγοντας ότι «λόγω βροχοπτώσεων υπάρχουν αποθέματα στα υδροηλεκτρικά».

Παράλληλα, ανέφερε ότι αύριο κυρώνεται η σύμβαση με τη Chevron και επισήμανε πως η κυβέρνηση απλώνει δίχτυ προστασίας στους πολίτες.

Τ. Θεοδωρικάκος: Θεμιτό το κέρδος, όχι η αισχροκέρδεια

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στα βασικά είδη. Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους, πραγματοποιώντας περίπου 1.500 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Στο πλαίσιο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλεται επίσης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα. Σύμφωνα με τον υπουργό, από την έναρξη ισχύος του μέτρου κανένα προϊόν δεν θα μπορεί να πωλείται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.