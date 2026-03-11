Γ. Χατζηθεοδοσίου: Στη σωστή κατεύθυνση η επιβολή πλαφόν ως μέτρο προστασίας της αγοράς

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται η επιβολή πλαφόν, ως μέτρο περιορισμού των ανατιμήσεων και προστασίας της αγοράς από νέες πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηθεοδοσίου προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία η παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι η εξέλιξη και κυρίως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών στα καύσιμα και κατ' επέκταση στο σύνολο της οικονομίας.

«Η αύξηση στο κόστος της ενέργειας επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και τις μεταφορές και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ήδη σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων καταγράφονται ανατιμήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στα άλευρα παρατηρούνται αυξήσεις της τάξης του 10%.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την πορεία των τιμών και του εμπορίου. Παράλληλα, στάθηκε στις αναταράξεις που καταγράφονται στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς ο αυξημένος κίνδυνος και τα υψηλότερα ασφάλιστρα για τα πλοία που διέρχονται από κρίσιμες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς αλλά και καθυστερήσεις στην τροφοδοσία της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της σύγκρουσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τουριστική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι η επιβολή πλαφόν αποτελεί μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς -όπως είπε- η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πληθωρισμός ήδη κινείται από το 3% προς το 4%, ενώ εάν συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και στο 5%, ποσοστό που επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης και η λήξη της σύγκρουσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη σταθερότητα των αγορών και την προστασία της οικονομίας.