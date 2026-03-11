Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με εκτενείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά στρατιωτικών στόχων σε Βηρυτό και Τεχεράνη συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος μαίνεται για 12η μέρα. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν, που επιχείρησαν να ξεκινήσουν πόντιση ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Σημειώνεται πως τα πλήγματα κατά των ιρανικών σκαφών ήρθαν ένα εικοσιτετράωρο μετά και τη σαφή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνή, ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες στην περίπτωση ναρκοθετήσεων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Εστίαση στα Στενά του Ορμούζ: Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά πλοία — συμπεριλαμβανομένων 16 ναρκοθετικών — κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα στο CNN ότι η Τεχεράνη έχει αρχίσει να ποντίζει νάρκες στη θαλάσσια οδό, το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο διέλευσης στον κόσμο, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου.

Βίντεο, στο οποίο έγινε γεωεντοπισμός από το CNN, καταγράφει εκρήξεις να προέρχονται από την κατεύθυνση του Διεθνούς Αεροδρομίου Μεχραμπάντ της Τεχεράνης. Αυτό συνέβη, τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιδρομών στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Νέο πυραυλικό μπαράζ του Ιράν κατά του Ισραήλ τα ξημερώματα.

τα ξημερώματα. Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Ύποπτο ιρανικό drone έπληξε αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ την Τρίτη. Το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, καθώς ανταποδίδει τα συνεχιζόμενα αμερικανικά και ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα.

Ύποπτο ιρανικό drone έπληξε αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ την Τρίτη. Το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, καθώς ανταποδίδει τα συνεχιζόμενα αμερικανικά και ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα. • «Η πιο σφοδρή επίθεση»: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι εξαπέλυσαν τη «σφοδρότερη και βαρύτερη επιχείρησή» τους από την έναρξη του πολέμου, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:25 Βίντεο από εκτόξευση πυραύλου Κρουζ από το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen Jr.

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer, USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), fires a BGM-109 Tomahawk Land Attack Cruise Missile (TLAM) against a target in Iran, during operations in support of Operation Epic Fury, within the U.S. Central Command Area-of-Responsibility. pic.twitter.com/wuQ7tx1kin — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Το αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), κλάσης Arleigh Burke, εκτοξεύει έναν πύραυλο κρουζ (TLAM) ξηράς BGM-109 Tomahawk εναντίον στόχου στο Ιράν, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων υποστήριξης της επιχείρησης Epic Fury, εντός της περιοχής ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

06:23 Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS. «Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία. Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση. Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

06:21 Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον 10ήμερο πόλεμο με το Ιράν, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Πριν από τη δημοσίευση του αριθμού από το Reuters, το Πεντάγωνο είχε αποκαλύψει μόνο οκτώ σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιώτες.

As many as 150 U.S. troops have been wounded in the 10-day-old war with Iran, two people familiar with the matter told ‌Reuters. The casualty figure has not been previously reported. Prior to Reuters' publication of the figure, the Pentagon had only disclosed eight U.S. personnel… pic.twitter.com/uod9ANLfzu — Reuters (@Reuters) March 11, 2026

05:57 Επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά του Ρας Αλ-Καϊμά των ΗΑΕ

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Maritime Trade Operations) αναφέρουν ότι ένας άγνωστος πύραυλος έπληξε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων περίπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ρας Αλ-Καϊμά των ΗΑΕ.

Ο πλοίαρχος του σκάφους ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές, αλλά η έκταση της ζημιάς δεν είναι προς το παρόν γνωστή. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ενημέρωση.

05:30 Το Ισραήλ αναχαίτισε δύο κύματα πυραύλων από το Ιράν

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 αναφέρει ότι η χώρα έχει δεχθεί δεύτερη ιρανική πυραυλική επίθεση μέσα σε μία ώρα. Οι επιθέσεις πυροδότησαν συναγερμό σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, αλλά όλες αναχαιτίστηκαν. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, πρόσθεσε.

04:15 Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι. «Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.

02: 45 Η Αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν ότι τα αντιαεροπορικά τους συστήματα αναχαιτίζουν πυραύλους και drones που εκτοξεύονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΑΕ, οι έντονες εκρήξεις που ακουγόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στη λειτουργία των αμυντικών συστημάτων που αναχαιτίζουν εισερχόμενες απειλές.

02:35 Σχέδιο Ψηφίσματος του Μπαχρέιν στο ΣΑ ΟΗΕ - Καταδικάζει επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου και της Ιορδανίας

Σχέδιο Ψηφίσματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας από το Μπαχρέιν και καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, έρχεται προς ψήφιση την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και φέρεται να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό συγκηδεμονεύσεων.

Το κείμενο καταδικάζει τις πυραυλικές επιθέσεις και τα χτυπήματα με χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων που αποδίδονται στο Ιράν κατά κρατών του Κόλπου και της Ιορδανίας, επαναβεβαιώνοντας την «ισχυρή υποστήριξη για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία» του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας.

02:00 Νέα ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου

Το Ιράν ανακοίνωσε μια νέα φάση εκτοξεύσεων πυραύλων και drones, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που σαρώνει τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με αναφορές από μέσα ενημέρωσης και στρατιωτικές πηγές, η Τεχεράνη εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα κατά στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής, περιλαμβανομένου και του Ισραήλ.

Η ιρανική επίθεση συμπεριέλαβε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους σε πολλές χώρες του Κόλπου, με τις αμυντικές δυνάμεις να ενεργοποιούν συστήματα αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν τις απειλές.

Στο Ισραήλ, οι σειρήνες ήχησαν, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι τα συστήματα αεράμυνας επενέβησαν για να αναχαιτίσουν εισερχόμενους πυραύλους ύστερα από εκτοξεύσεις από ιρανικό έδαφος. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, πολλές χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, έχουν αναφέρει ότι τα δικά τους συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν τις επιθέσεις ιρανικών drones και πυραύλων.

01:55 Δεν αναφέρθηκαν άμεσες επιπτώσεις από την τελευταία ιρανική πυραυλική ομοβροντία κατά του Ισραήλ

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε άμεσες ζημιές από την τελευταία ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτοξεύτηκε μικρός αριθμός πυραύλων, οι οποίοι είτε αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα είτε αφέθηκαν να πλήξουν ανοιχτές περιοχές.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ, καθώς και σε τμήματα της Δυτικής Όχθης.

01:45 Το Ισραήλ πλήττει συνοικία της Βηρυτού

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

01:35 Ιράν: Η αστυνομία δηλώνει ότι είναι με το «το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν, Αχμαντ‑Ρεζά Ράνταν, επανέλαβε σε πρόσφατη δήλωσή του ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή με «τα δάχτυλα στη σκανδάλη», έτοιμες να απαντήσουν άμεσα σε οποιαδήποτε απειλή ή «σχέδιο» τόσο στα σύνορα όσο και στο εσωτερικό των πόλεων.

01:32 Σαουδική Αραβία: Εξουδετερώθηκαν έξι βαλλιστικοί πύραυλοι κατά της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπα Σουλτάν

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι έξι βαλλιστικοί πύραυλοι, που στόχευαν την αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν από τα συστήματα αεράμυνας.

01:29 Κουβέιτ: Αναχαίτιση πέντε drones

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέστειλαν επιτυχώς ένα κύμα εχθρικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, εντοπίστηκαν πέντε drones, από τα οποία τα τέσσερα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Το πέμπτο συνετρίβη εκτός της καθορισμένης ζώνης απειλής.

01:17 Τηλεφωνική επικοινωνία Ινδίας - Ιράν εν μέσω διεθνούς έντασης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ινδό ομόλογό του, Σ. Τζαϊσανκάρ, στη δεύτερη επικοινωνία τους την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν γίνονται ολοένα και πιο αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της συνομιλίας. Ωστόσο, η Ινδία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί ένα πλοίο του Ιρανικού Ναυτικού, το οποίο είχε συμμετάσχει σε ασκήσεις που διοργάνωσε το Ινδικό Ναυτικό τον Φεβρουάριο.

01:09 Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από το Ιράν

Μια νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν εντοπίστηκε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις εκδίδουν έγκαιρη προειδοποίηση στο βόρειο Ισραήλ καθώς εκτοξεύονται περισσότεροι βλήματα. Συνολικά, ένας μικρός αριθμός πυραύλων έχει εντοπιστεί από τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της επίθεσης.

01:02 Συναγερμός στο Μπαχρέιν: Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες συναγερμού της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αμυντικές δυνάμεις της αντιμετωπίζουν εισερχόμενους πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

«Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι, να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις μέσω των επίσημων καναλιών», ανέφερε το υπουργείο.

00:57 Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και το κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν

00:45 Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι επιτέθηκαν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στο ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Σε ανακοινωθέν τους το οποίο μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν πως εκτόξευσαν μεγάλο αριθμό πυραύλων εναντίον της βάσης του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και εναντίον τριών εγκαταστάσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο ιρακινό Κουρδιστάν.

00:36 Δορυφορική εταιρεία παρατείνει την καθυστέρηση λήψης εικόνων στη Μ. Ανατολή για να αποτρέψει τη χρήση τους από αντιπάλους των ΗΠΑ

Η Planet, η οποία διαχειρίζεται έναν μεγάλο στόλο δορυφόρων απεικόνισης της Γης και πωλεί εικόνες που ενημερώνονται τακτικά σε κυβερνήσεις, εταιρείες και μέσα ενημέρωσης, ενημέρωσε τους πελάτες της τη Δευτέρα ότι επεκτείνει τους περιορισμούς σε 14 ημέρες, από την προηγούμενη καθυστέρηση τεσσάρων ημερών που είχε επιβληθεί την περασμένη εβδομάδα.

Η κίνηση αυτή είναι προσωρινή και αποσκοπεί στο «περιορισμό οποιασδήποτε ανεξέλεγκτης διανομής των εικόνων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσια πρόσβαση και χρήση τους ως τακτικό μοχλό από αντίπαλους παράγοντες», δήλωσε εκπρόσωπος της Planet στο Reuters.

00:33 Οι ΗΠΑ έπληξαν 16 σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στο στενό του Χορμούζ», αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

00:20 Υπ. Εσωτερικών Αυστραλίας: Χορηγήθηκε ανθρωπιστική βίζα σε δύο μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Η Αυστραλία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δύο ακόμη παίκτριες της ιρανικής γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες, μετά τη χορήγηση ασύλου σε πέντε παίκτριες την Τρίτη λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα τους, επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο.

Μια παίκτρια και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού της ομάδας αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά την αίτηση ασύλου, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ στους δημοσιογράφους.

00:15 Νέες συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν αργά την Τρίτη μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών στρατευμάτων στα περίχωρα της πόλης Αϊταρούν στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν βαρύ πυροβολικό και ρουκέτες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην περιοχή Μπιντ Τζμπεϊλ.

Η κατάσταση παραμένει ασταθής, καθώς η ανταλλαγή πυρών έχει επεκταθεί στα περίχωρα της πόλης.

00:10 Πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό τμήμα της χώρας.