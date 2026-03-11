Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά και τις ανακοινώσεις IEA για έκτακτη αποδέσμευση μεγάλων πετρελαϊκών αποθεμάτων

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις πρώτες συναλλαγές της Ασίας την Τετάρτη, αφού η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) σχεδιάζει τη μεγαλύτερη έκτακτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο υποχώρησαν κατά 1% στα 86,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate (WTI) έχασαν 0,38% και διαμορφώθηκαν στα 83,13 δολάρια το βαρέλι στις 06:45 ώρα Ελλάδας Οι τιμές του πετρελαίου εμφάνισαν έντονες διακυμάνσεις στα λεπτά που ακολούθησαν το δημοσίευμα της WSJ, πριν κινηθούν τελικά χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο IEA πρότεινε την αποδέσμευση ποσότητας-ρεκόρ πετρελαίου, με τα κράτη-μέλη να εξετάζουν την πρόταση την Τετάρτη. Η έκτακτη αποδέσμευση αποθεμάτων εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των 182 εκατομμυρίων βαρελιών που είχαν διατεθεί το 2022, κατά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναταράξεων στην αγορά πετρελαίου που προκαλεί το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Τα Στενά αποτελούν κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Μια μαζική αποδέσμευση αποθεμάτων από τον IEA θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των διαταραχών στην προσφορά που προκύπτουν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές της Ασίας.

Αναφορές έδειξαν ότι το Ιράν επιτέθηκε αυτή την εβδομάδα σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά, ενώ η Τεχεράνη φέρεται επίσης να έχει ναρκοθετήσει το πέρασμα. Το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι θα επιτρέψει τη διέλευση από τα Στενά μόνο εφόσον σταματήσουν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πληροφορίες ανέφεραν ότι και οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) σχεδίαζαν αποδεσμεύσεις πετρελαϊκών αποθεμάτων για να αμβλύνουν τις ελλείψεις στην προσφορά. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αίρουν προσωρινά ορισμένες κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς αργού.