Ελληνόκτητο το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν στον Περσικό - Ένας νεκρός, 38 διασωθέντες (vid)

Δυο ξένα δεξαμενόπλοια, το ένα εκ των οποίων είναι το Ζέφυρος με έδρα την Ελλάδα, τα οποία είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο, υπέστησαν επίθεση στον ιρακινό θαλάσσιο χώρο, ανοικτά του νότιου τμήματος της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Ήδη διασώθηκαν 38 ναυτικοί, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό από το δεύτερο δεξαμενόπλοιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 22 ναυτικοί που επέβαιναν στο ελληνόκτητο τάνκερ είναι καλά στην υγεία τους.

Την είδηση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον κ. Φαρτούσι.

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι». Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.

Ο επικεφαλής της λιμενικής εταιρείας του Ιράκ δήλωσε αργότερα στο CNN ότι διέσωσε 38 μέλη πληρώματος δύο ξένων πετρελαιοφόρων που τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση που δέχτηκαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ – αλλά τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει.

Ο Farhan al-Fartousi, γενικός διευθυντής της Ιρακινής Λιμενικής Εταιρείας, δήλωσε στο CNN ότι τα 38 μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν ήταν όλα ξένων εθνικοτήτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή ζημιές στα πλοία.

«Μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουμε τη φύση των εκρήξεων που σημειώθηκαν στα δύο πλοία», είπε.

Μια πηγή ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας στη Βασόρα δήλωσε στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτικά πιστεύεται ότι χτύπησε τα δύο πλοία. Ωστόσο, η πηγή πρόσθεσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα λιμάνια πετρελαίου έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους μετά την επίθεση, δήλωσε ο al-Fartousi.

Η επίθεση έλαβε χώρα εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με τον επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης της κοινής διοίκησης επιχειρήσεων του Ιράκ, Αντιστράτηγο Saad Maan. Χαρακτήρισε την επίθεση παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και δήλωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα.

Πλαίσια που επαληθεύτηκαν από το CNN δείχνουν τα δύο δεξαμενόπλοια να φλέγονται, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στα γύρω νερά – πιθανώς αποτέλεσμα πετρελαιοκηλίδας. Τα δεδομένα παρακολούθησης των πλοίων δείχνουν ότι ήταν αγκυροβολημένα το ένα δίπλα στο άλλο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Τα πλοία που φλέγονται είναι το Zefyros με σημαία Μάλτας και το Safesea Vishnu με σημαία Μάρσαλ.

Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ ο ιδιοκτήτης του Zefyros έχει έδρα την Ελλάδα. Το CNN επικοινώνησε με την Safesea Transport Inc. για σχόλια.

Οι ιρακινές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει άμεσα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικότητες όσων διασώθηκαν.