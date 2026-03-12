Κυρ. Μητσοτάκης: Απορρίπτω κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές - Σκοπός μου η εξάντληση της τετραετίας

Κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές απορρίπτει κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο iefimerida.gr, τονίζοντας ότι σκοπός του είναι να εξαντληθεί ο εκλογικός κύκλος. Όπως σημειώνει, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα και δεν προτίθεται να τη διακινδυνεύσει οδηγώντας την Ελλάδα σε πρόωρες κάλπες, ακόμη και αν η κυβέρνηση εμφανίζει δημοσκοπική ανάκαμψη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν τίθεται ζήτημα ανασχηματισμού, ενώ επισημαίνει πως η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που παραταθεί η κρίση λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Συγκεκριμένα, για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι: «Η πολιτική σταθερότητα συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν τίθεται ζήτημα ανασχηματισμού, επισημαίνοντας πως η περίοδος απαιτεί έντονη κυβερνητική δουλειά και ότι το υφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα λειτουργεί ικανοποιητικά.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν, προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα επηρεάσει τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να έχει συνέπειες τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την ελληνική οικονομία. Υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Σε ό,τι αφορά τα πιθανά πρόσθετα μέτρα στήριξης, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν ξεδιπλώνει ποτέ από την πρώτη στιγμή όλες τις παρεμβάσεις της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες. Υπενθυμίζει ότι η πολιτεία στήριξε την κοινωνία τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 όσο και στην ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Αναφερόμενος στην Κύπρος, επισημαίνει ότι άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν η ασφάλεια της χώρας και η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως τονίζει, η Ελλάδα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη, κινητοποιώντας παράλληλα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ υπογραμμίζει ότι η στήριξη θα δινόταν ακόμη και μονομερώς εάν χρειαζόταν.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στον ρόλο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι οι Έλληνες πολίτες επένδυσαν σημαντικούς πόρους στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας και ότι υπάρχει ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να ανταποκριθούν σε κρίσιμες περιστάσεις.

Όπως αποκαλύπτει, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, ο υπουργός Άμυνας υπέβαλε τη σχετική εισήγηση, η οποία εγκρίθηκε άμεσα και συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ. Μέσα σε μόλις πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν, ενώ την ίδια ημέρα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στην Κύπρο.

Ο ίδιος διερωτάται τι θα συνέβαινε εάν υπήρχε κυβέρνηση συνεργασίας και απαιτούνταν διαβουλεύσεις μεταξύ πολιτικών αρχηγών για την αποστολή φρεγατών.