Απατεώνας ή απλά αριστερός;

Ο κ. Τσίπρας κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να συνδέει το όνομά του, αλλά και την Αριστερά, με την εξαπάτηση και την καταστροφή της χώρας και του Ελληνισμού.

Πριν από λίγες ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός τάχθηκε κατά της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν εγγυάται ασφάλεια και μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους για την περιοχή.

Κατά την άποψή του, η συμμετοχή σε μια στρατιωτική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω το Κυπριακό και να οξύνει τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστήριξε επίσης ότι η Κύπρος πρέπει να διατηρήσει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ευελιξία, αποφεύγοντας δεσμεύσεις που θα την εντάξουν σε στρατιωτικά μπλοκ.

Οι δηλώσεις του άνοιξαν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, καθώς πολλοί θυμήθηκαν το μοναδικό επίτευγμα της θητείας του, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, αυτό που συνέφερε τη Βόρεια Μακεδονία δεν συμφέρει την Κύπρο.

Ο κ. Τσίπρας, εκτός από το ότι λαϊκίζει προς ένα αριστερό ακροατήριο που διατηρεί φιλοσοβιετικά χαρακτηριστικά - έστω κι αν η ΕΣΣΔ δεν υπάρχει πλέον -, προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη του λαϊκισμού δεν διστάζει να ψεύδεται. Οι πάντες έχουν πειστεί από την πρώτη θητεία του ότι, προκειμένου να απολαύσει ξανά τη νομή της εξουσίας, θα κάνει ό,τι του ζητήσουν οι Δυτικοί Σύμμαχοι, οι οποίοι, γνωρίζοντας τη διάθεση υποταγής που δημιουργεί η θέση του, συχνά του ζητούν ακραίες θυσίες.

Τα ψεύδη των πολιτικών στο πλαίσιο της ψηφοθηρίας είναι συνηθισμένο φαινόμενο, έστω κι αν ορισμένες φορές είναι τόσο οφθαλμοφανή ώστε καταντούν προσβλητικά - τόσο για εκείνον που δεν μπορεί να διατυπώσει λιγότερο αντιφατικές θέσεις και υποσχέσεις όσο και για όσους τα πιστεύουν.

Η θέση του κ. Τσίπρα σχετικά με τα οφέλη ή τις βλάβες της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ απηχεί μια παραδοσιακή θέση της φιλοσοβιετικής Αριστεράς, η οποία αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση της Δύσης προς όφελος της μητέρας Σοβιετίας.

Ο ελληνικός λαός βίωσε τις συνέπειες αυτής της θέσης με τον Εμφύλιο Πόλεμο, όταν το ΚΚΕ - στο ιδεολογικό περιβάλλον του οποίου γαλουχήθηκε ο κ. Τσίπρας - πήρε τα όπλα εναντίον της πατρίδας, με στόχο, μεταξύ άλλων, και την απόσχιση της ελληνικής Μακεδονίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο βαλκανικό κρατίδιο στο πλαίσιο κάποιας σοσιαλιστικής ομοσπονδίας υπό την ομπρέλα του Στάλιν.

Αργότερα, η φιλοσοβιετική προσπάθεια αποδυνάμωσης των δυτικών δημοκρατιών και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ εκδηλώθηκε με φληναφήματα περί «ανεξάρτητης πορείας» ανάμεσα στους συνασπισμούς και με πολιτικές σύμπλευσης με τους τριτοκοσμικούς Αδέσμευτους.

Παρόμοια πορεία επιχειρούσε και ο Μακάριος για την Κύπρο, όταν προσέγγισε τόσο πολύ την ΕΣΣΔ ώστε οι δυτικοί εκμεταλλεύτηκαν το ηλίθιο πραξικόπημα της ελληνικής Χούντας και άφησαν την Τουρκία να καταλάβει τη Βόρεια Κύπρο.

Αν η Κύπρος βρισκόταν στο ΝΑΤΟ, όπως βρίσκεται η Ελλάδα, οι σύμμαχοι δύσκολα θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εισβολή και κατοχή μιας συμμαχικής χώρας από μια άλλη σύμμαχο.

Όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα επενέβαιναν για να αποτρέψουν μια σύγκρουση που θα διέλυε τη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Το συμφέρον της Κύπρου βρίσκεται εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, όπως και κάθε άλλης δυτικής συμμαχίας, στο πλευρό της Ελλάδας.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αντιδράσεις της Τουρκίας στο ενδεχόμενο ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ είναι σταθερά αρνητικές και απορριπτικές, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

Η τεκμηρίωση προκύπτει από επίσημες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, από τη θεσμική λειτουργία της Συμμαχίας και από τη γενικότερη πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία δέχεται νέα μέλη μόνο με ομοφωνία όλων των κρατών - μελών, γεγονός που δίνει στην Άγκυρα καθοριστικό ρόλο.

Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η ένταξη δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας και ότι θα ληφθούν υπόψη οι «εθνικές ανησυχίες ασφαλείας» της. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και αν η Λευκωσία κατέθετε αίτηση, η τουρκική ψήφος θα μπορούσε να την μπλοκάρει άμεσα.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα

Καλημέρα Κώστα,

Είμαι χρόνια φίλος της στήλης σου και γενικά παρακολουθώ τα γραπτά σου, οπουδήποτε μπορεί να τα δημοσιεύσεις. Τις ιδέες και τον τρόπο σκέψης σου, προσπαθώ να τον περάσω και στα παιδιά μου (20+ ηλικία), που ως γνωστόν και λόγω ηλικίας κινούνται προς τη γενική αμφισβήτηση των πάντων και τις επαναστατικές φιλοσοφίες.

Ο λόγος που σου γράφω είναι για να μας ενημερώσεις για τις αιτίες για τις οποίες περνάνε τόσο γρήγορα οι αυξήσεις σε προϊόντα στη χώρα μας, λόγω μίας αναταραχής/πολέμου στον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί μέσα σε 2 εβδομάδες βλέπουμε σημαντικές αυξήσεις ειδικά στα καύσιμα (και στην ενέργεια φαντάζομαι αλλά ακόμα δεν το έχουμε τιμολογηθεί ως καταναλωτές), οι οποίες βέβαια θα συμπαρασύρουν αυξήσεις και σε όλα τα άλλα προϊόντα.

Καταλαβαίνω ότι κινούμαστε σε μία ελεύθερη αγορά όπου γενικά ισχύουν οι κανόνες της ζήτησης και της προσφοράς. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για μία γενικευμένη και συντονισμένη «επίθεση» από (δεν ξέρω ποιους!), στην οποία δεν έχουμε τρόπο να προστατευτούμε, είτε ως πολιτεία είτε ως καταναλωτές. Οι αυξήσεις στα καύσιμα διεθνώς, αναφέρονται σε μελλοντικές συναλλαγές (2 μήνες μετά αν δεν κάνω λάθος), οπότε γιατί από τώρα οι αυξήσεις; Οι οποίες βεβαίως, θα αργήσουν χαρακτηριστικά να «γυρίσουν» σε πραγματικά επίπεδα.

Αν η απάντηση είναι γιατί απλά μπορούν, ποια μπορεί να είναι η άμυνά μας απέναντι στους κερδοσκόπους (είναι αλήθεια κερδοσκόποι) ως πολιτεία, κρατικοί θεσμοί βασικά, ως καταναλωτές το γνωρίζω (περιορίζω τις ανάγκες μου). Τα pass και γενικά τα επιδόματα δεν τα πιστεύω γιατί είναι κυρίως επικοινωνιακά και δε δίνουν λύση στο πραγματικό πρόβλημα.

Ο λόγος που σου γράφω είναι επειδή πιστεύω ότι μπορείς να ασκήσεις σημαντική επιρροή μέσω της ιδιότητάς σου και να ενεργοποιήσεις κάποιους μηχανισμούς που θα σηκώσουν ένα τοίχο προστασίας στο θέμα αυτό: το πόσο γρήγορα περνάνε οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα και πόσο αργούν να αποκλιμακωθούν.

Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου

Δ.Τ.

Απάντηση: Αγαπητέ φίλε,

Οι αυξήσεις περνούν τόσο γρήγορα γιατί οι τιμές στα καύσιμα και την ενέργεια διαμορφώνονται κυρίως στις διεθνείς αγορές προσδοκιών. Όταν ξεσπά μια κρίση, τα futures του πετρελαίου ανεβαίνουν άμεσα και οι εισαγωγείς τιμολογούν με βάση το επόμενο φορτίο που θα αγοράσουν, όχι αυτό που έχουν ήδη στις δεξαμενές. Έτσι η άνοδος περνά γρήγορα.

Η πτώση όμως καθυστερεί λόγω φόρων, κόστους αποθεμάτων και αδράνειας της αγοράς. Δεν είναι πάντα «συνωμοσία», αλλά δομή της αγοράς. Η πραγματική άμυνα είναι περισσότερος ανταγωνισμός, διαφάνεια στην αλυσίδα τιμών και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που στην Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της τελικής τιμής.

[email protected]