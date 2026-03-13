Η Παλαιστινιακή κοινότητα Ελλάδας προκαλεί και πάλι

Προχθές η Παλαιστινιακή κοινότητα Ελλάδας επιτέθηκε στον κ. Σταμάτη Ζαχαρό για τα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή του στον τηλεοπτικό σταθμό «one». Στην ουσία των αποκαλύψεων θα έρθω στη συνέχεια του άρθρου. Αυτό που προέχει είναι να τονιστεί ο ανοίκειος τρόπος που παρεμβαίνει στη δουλειά των δημοσιογράφων και σχολιαστών η συγκεκριμένη κοινότητα.

Προφανώς οι άνθρωποι αγνοούν πως στην Ελλάδα υπάρχει ένα δημοκρατικό πολίτευμα στο οποίο ο καθένας ελεύθερα μπορεί να λέει τη γνώμη του. Το πολίτευμά μας ουδεμία σχέση έχει με το τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς και της ανυπόληπτης Παλαιστινιακής Αρχής. Ως γνωστόν οι εκλογές εκεί κάτω είναι μια άγνωστη λέξη, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην πατρίδα μας όπου φιλοξενούνται χιλιάδες Παλαιστίνιοι, ουδείς υποδεικνύει στους δημοσιογράφους και στους σχολιαστές τι πρέπει να λένε και τι όχι. Συνεπώς η ηγεσία της Παλαιστινιακής κοινότητας Ελλάδας προσφέρει κάκιστες υπηρεσίες στους ανθρώπους που εκπροσωπεί παρεμβαίνοντας στο ευαίσθητο ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης, επιχειρώντας είτε να φιμώσει είτε να καθοδηγήσει τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης με τους οποίους διαφωνεί. Ας περιοριστούν στα του οίκου τους.

Τι όμως αποκάλυψε ο κ. Σταμάτης Ζαχαρός στην εκπομπή του; Αυτό που είναι παγκοσμίως γνωστό, αλλά στην Ελλάδα επιμελώς αποκρύπτεται από τον δημόσιο τηλεοπτικό λόγο. Πώς η οργάνωση του ΟΗΕ, η περίφημη UNRWA, είναι φωλιά τρομοκρατών της Χαμάς. Τουλάχιστον 490 εργαζόμενοι της UNRWA αποδεδειγμένα ενεπλάκησαν σε πράξεις τρομοκρατίας ή συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα παραγωγής και αναπαραγωγής φυλετικού μίσους ή παρείχαν τη χρήση των εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης οργάνωσης του ΟΗΕ σε τρομοκράτες της Χαμάς. Μάλιστα για όλα αυτά υπάρχει πλούσιο αποδεικτικό υλικό και κυρίως φωτογραφίες και βίντεο στα οποία φαίνονται τα πρόσωπα των εμπλεκομένων υπαλλήλων.

Συνεπώς ο κ. Ζαχαρός δεν έβγαλε κάτι από το μυαλό του ούτε έκανε προπαγάνδα, όπως τον κατηγορεί η Παλαιστινιακή κοινότητα. Εκείνο που την ενόχλησε είναι η αξιοπιστία της πηγής που έκανε τις σχετικές αποκαλύψεις τον Νοέμβριο του 2025. Πρόκειται για την UN Watch, μια ΜΚΟ που έχει συσταθεί για να παρακολουθεί, να ελέγχει και να αξιολογεί τις δραστηριότητες του ΟΗΕ. Είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, με θεσμικό ρόλο, του οποίου τα πορίσματα τα λαμβάνουν υπ΄όψη όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και οι έγκυρες εφημερίδες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πολλά κράτη ζητούν τη διάλυση της UNRWA η οποία, πέραν όλων των άλλων, έκανε πως δεν έβλεπε τα 600 περίπου χιλιόμετρα τούνελ που έσκαβε η Χαμάς κάτω από τη Γάζα. Οι Ισραηλινοί, μετά από τρεισίμισι χρόνια πολέμου, ακόμα ανακαλύπτουν σήραγγες.

Αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης πως η Παλαιστινιακή κοινότητα Ελλάδας έχει ξεφύγει εντελώς. Είναι η δεύτερη φορά που κάνει παρατηρήσεις και υποδείξεις σε Έλληνες δημοσιογράφους και σχολιαστές, κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει τα αρμόδια υπουργεία.