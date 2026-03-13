Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται, για 14η ημέρα, ο πόελεμος στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ KC-135 κατέπεσε στο Ιράκ, Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματος. Η συντριβή «δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», σύμφωνα με τη CENTCOM. Η ιρανική πλευρά, από την άλλη, υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο.

Παράλληλα, το Ισραήλ πραγματοποιεί επιχειρήσεις εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, την ώρα που σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, αλλά και το κέντρο του Ντουμπάι.

• Απώλεια αεροσκάφους: Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δήλωσε ότι το αεροσκάφος δεν χτυπήθηκε από εχθρικά ή φιλικά πυρά. Δεν είναι σαφές εάν μέλη του στρατού τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν.

• Πρώτο φερόμενο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ένα μήνυμα που αποδίδεται στον νέο Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαβάστηκε στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η φερόμενη δήλωσή του καλούσε τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν κλειστά ως «μέσο πίεσης», καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει ιστορικά επίπεδα διαταραχής.

• Πετρελαϊκό σοκ: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απείλησε να «βάλει φωτιά» στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής, εάν δεχθούν επίθεση οι ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

• Θάνατος στρατιώτη: Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση στο ιρακινό Κουρδιστάν. Μια επίθεση με drone είχε ως στόχο μια βάση που φιλοξενούσε κουρδικές δυνάμεις και στρατεύματα της διεθνούς συμμαχίας στο βόρειο Ιράκ.

06:18 Η Αυστραλία διατάσσει το μη απολύτως απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό της να φύγει από το Ισραήλ και τα ΗΑΕ

Η επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας διέταξε χθες Πέμπτη το βράδυ τους μη απόλυτα απαραίτητους δημόσιους λειτουργούς να φύγουν αμέσως από το Ισραήλ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας» στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται διανύει τη 14η ημέρα του.

Αντίθετα, όσα μέλη του προσωπικού κρίνονται απόλυτα απαραίτητα «θα παραμείνουν επιτόπου για να υποστηρίξουν τους Αυστραλούς που το χρειάζονται», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ μέσω X, παροτρύνοντας ταυτόχρονα όλους τους συμπατριώτες της στην περιοχή να «φύγουν από τη Μέση Ανατολή εάν μπορούν και είναι ασφαλές να το κάνουν».

The Australian Government has directed the departure of non-essential Australian officials posted to Israel and the UAE, due to the deteriorating security situation. Essential Australian officials will remain in-country to support Australians who need it.

Σύμφωνα με την Καμπέρα, ως αυτό το στάδιο κάπου 2.600 Αυστραλοί, από το σύνολο των 115.000 υπηκόων της χώρας που βρίσκονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

06:10 Μακρόν: Στρατιωτικός της Γαλλίας σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στο Ιράκ

Υπαξιωματικός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων έχασε τη ζωή του «κατά τη διάρκεια επίθεσης» στην περιοχή της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ανθυπασπιστής Αρνό Φριόν, του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων, μονάδας του πεζικού στη Βαρς, «έπεσε για τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιοχή της Αρμπίλ στο Ιράκ», συνόψισε ο κ. Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Πρόκειται για έναν από τους συνολικά έξι Γάλλους στρατιωτικούς που τραυματίστηκαν σε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες στην περιοχή της Αρμπίλ, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d'armes, je veux dire toute l'affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

06:08 Εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι



Ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκριτής του πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

05:10 Εκρήξεις στην Τεχεράνη



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία εκρήξεων Tasnim και FARS, εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι πιο ισχυρές έγιναν στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, κατά τις πληροφορίες του Tasnim.

03:15 Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε όλο το Ιράν, με την αεράμυνα να επιχειρεί στην πρωτεύουσα Τεχεράνη

02:40 Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για περίπου έναν μήνα τις πωλήσεις μέρους του πετρελαίου της Ρωσίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει προσωρινά για περίπου έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εξερράγησαν μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη.

Το υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

02:20 Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε σχεδόν 30 drones στον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του μέσω X.

Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

02:22 Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποιεί ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατευθύνονται στην ισραηλινή επικράτεια

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε σε τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

01:45 Ιράν: Το αμερικανικό KC-135 καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, το αμερικανικό αεροσκάφος KC-135, που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη. Η ιρανική πλευρά ανέφερε ότι δεν υπήρξαν επιζώντες από το πλήρωμα.

01:29 Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι έπληξε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάx στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε κέντρα διοίκησης του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάx, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Ο IDF «έπληξε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολά, όπου επιχειρούσαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για να διεξάγουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», διατείνεται ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός του οδεύει να «συντρίψει το Ιράν και τη Χεζμπολάx», κρίνοντας πως θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση του Λιβάνου να «αναλάβει» να χειριστεί το σιιτικό κίνημα.

00:45 Aντιδράσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μηχανισμό snapback και τη νομιμότητα των κυρώσεων κατά του Ιράν

Aνοικτή ενημέρωση σχετικά με το έργο της Επιτροπής Κυρώσεων 1737 για το Ιράν πραγματοποίησε το ΣΑ ΟΗΕ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ένσταση που έγινε απο τη Ρωσία ως προς τη νομιμότητα συζήτησης της Επιτροπής Κυρώσεων 1737, η οποία απορρίφθηκε με 11 ψήφους, επιτρέποντας τη συνέχιση της συνεδρίασης.

Οι ΗΠΑ τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να εμποδίζουν το σημαντικό έργο αυτής της Επιτροπής στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το ιρανικό καθεστώς. Οι ευρωπαϊκές χώρες του Συμβουλίου επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και να ζήτησαν διαβεβαιώσεις για τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του προγράμματος, ενώ παράλληλα στήριξαν την ανάγκη αποκλιμάκωσης και επιστροφής στη διπλωματία. Από την άλλη πλευρά, Κίνα και Ρωσία απέρριψαν τη νομική βάση του μηχανισμού snapback, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά κυρώσεων υπονομεύει τις προοπτικές πολιτικής διευθέτησης.