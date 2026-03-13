Η ΝΔ δεν είναι το ίδιο κόμμα

Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι η ίδια με τη ΝΔ του Κώστα Καραμανλή, ούτε με τη ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά. Δεν λέμε ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη, αλλά δεν είναι ίδια. Κι αυτό ενοχλεί όσους είχαν συνηθίσει αλλιώς. Ο χαρακτήρας της ΝΔ άρχισε να αλλάζει με την γέννηση του ΛΑΟΣ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η παλιά ΝΔ έχει αποχωρήσει προ πολλού. Η Νέα ΝΔ είναι πιο κεντρώα, πιο συστημική. Κι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω σε κάτι που δεν είναι πλέον.

Εκτός κι αν θελήσει κάποιος να φλερτάρει με ποσοστά χαμηλότερα από εκείνα του κ. Σαμαρά του 2012. Πράγμα το οποίο δεν απαγορεύεται. Ο κάθε ένας μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι δύσκολο. Τα κόμματα γεννιούνται και πεθαίνουν. Παραμένουν εν ζωή όσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι σήμερα παντοδύναμος επειδή έτσι το θέλει η κοινωνία. Η ίδια κοινωνία που κάποτε πίστεψε στον Κώστα Καραμανλή και στον Αντώνη Σαμαρά, πιστεύει σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν η κοινωνία ήθελε κάτι διαφορετικό, θα είχε ήδη απευθύνει αίτημα επιστροφής του κ. Καραμανλή ή του κ. Σαμαρά. Ποιος θέλει κάτι τέτοιο; Σήμερα! Αύριο είναι μια άλλη μέρα.

Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είναι τόσο τεταμένες οι σχέσεις μεταξύ τους. Και είναι κάτι που στο τέλος δεν ενδιαφέρει και ιδιαίτερα τον κόσμο. Δεν το ακούει. Μπορεί αυτό να είναι στενάχωρο για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Από την άλλη, δεν είναι για πέταμα. Κι εδώ έχει ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης, αφού η πολιτική έχει μέσα της κυρίως την διαχείριση των ανθρώπων.

Από ένα σημείο και έπειτα, όμως, τα πράγματα «χάλασαν». Επειδή η κριτική απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Γεραπετρίτη ήταν πραγματικά άδικη. Πώς θα αντιδρούσε άραγε ο Κώστας Καραμανλής ως πρωθυπουργός αν του είχε ασκήσει ανάλογη κριτική ο κ. Σαμαράς. Την απάντηση την ξέρουμε ήδη καθώς ο κ. Καραμανλής έχει διαγράψει στελέχη της παράταξής του για λιγότερο οδυνηρές καταστάσεις. Όπως και ο κ. Σαμαράς.

Το επερχόμενο συνέδριο της ΝΔ είναι μια ευκαιρία να επουλωθούν οι πληγές και να πάμε παρακάτω. Μπορεί η σημερινή ΝΔ να μην θυμίζει την δική τους ΝΔ, αλλά είναι το κόμμα που τους ανέδειξε σε πρωθυπουργούς. Και εν πάση περιπτώσει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην γειτονιά μας είναι τέτοια που δεν γνωρίζουμε αν έχουμε την πολυτέλεια αυτής της διαμάχης.

Ένας καυγάς για να γίνει θέλει δύο. Όπως και μια συμφιλίωση. Δεν φτάνει να το θέλει ο ένας από τους δύο. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είναι πιο σημαντικός απ’ όλους τους: Ο κόσμος της ΝΔ, την πίστη και την αφοσίωση του οποίου όλοι την απαίτησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ας ακούσουν τι θέλει ο κόσμος και ας πράξει μετά ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει.

Θανάσης Μαυρίδης

