Πετρέλαιο: Στα 100 δολάρια το Brent, προς εβδομαδιαία άνοδο 8%

Ελαφρά άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες και ξεπερνώντας τα 100 δολάρια, καθώς οι ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν παρέμειναν έντονες.

Οι τιμές είχαν αρχικά πέσει έως και 1% μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα επιτρέψουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι διαταραχές στην προσφορά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ωστόσο, το αργό πετρέλαιο ανέκαμψε γρήγορα και κατευθύνθηκε προς μια δεύτερη εβδομάδα ισχυρών κερδών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της τελευταίας ανόδου του πετρελαίου - δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent για τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 0,6% στα 101,06 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 0,6% στα 94,98 δολάρια το βαρέλι.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε την Πέμπτη το βράδυ μια 30ήμερη απαλλαγή που επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που τέθηκε στη θάλασσα πριν από τις 12 Μαρτίου.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να συμβάλει στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας εν μέσω των διαταραχών στην προσφορά που προκλήθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει ορισμένες απαλλαγές για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, επιτρέποντας στην Ινδία, τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα παγκοσμίως, να εισάγει αργό πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε μια στιγμή που η σύγκρουση με το Ιράν δεν έδειχνε σημάδια ηρεμίας, με τις ΗΠΑ να υπόσχονται επίσης να απελευθερώσουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά τους για να αντισταθμίσουν τις διαταραχές στην προσφορά.

Αναφορές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σχεδιάζει μια απελευθέρωση-ρεκόρ έκτακτων αποθεμάτων άνω των 400 εκατομμυρίων βαρελιών για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της σύγκρουσης με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI αναμένεται να σημειώσουν άνοδο μεταξύ 7% και 9% αυτήν την εβδομάδα, συνεχίζοντας την απότομη άνοδό τους, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 30% την περασμένη εβδομάδα.

