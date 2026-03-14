Ένας διαγραμμένος στην έδρα του Κωνσταντινόπουλου

Το ΠΑΣΟΚ έχει περιέλθει σε κατάσταση οργανωτικής ανυποληψίας, που μπορεί ενίοτε να προσλάβει στοιχεία θυμηδίας. Και προκαλεί εντύπωση γιατί το πλέον χαρακτηριστικό προσόν του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρείται η οργανωτική του ικανότητα.

Ωστόσο, σε εποχές αδυναμίας και αυτή δείχνει να έχει αμβλυνθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που ήταν μια επίδειξη πυγμής εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη και εκπομπή σήματος ότι στο συνέδριο δεν θα δεχθεί αμφισβητήσεις.

Ωστόσο, στη ζέση του να διαγράψει τον Κωνσταντινόπουλο, έναν βουλευτή που σε μια δύσκολη περιφέρεια σε μνημονιακούς καιρούς απαξίας έφερνε ψήφους στο ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό πολύ ανώτερο από το πανελλαδικό ποσοστό του Κινήματος, δεν υπολόγισε τις παρενέργειες.

Και αυτές αφορούν τον αντικαταστάτη του Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος είναι επίσης διαγραμμένος από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι ένας ήδη διαγραμμένος, θα κληθεί ως πρώτος επιλαχών, να καταλάβει την έδρα του προσφάτως διαγραφέντος.

Πρόκειται για τον κ. Βαγγέλη Γιαννακούρα, ο οποίος το 2023 είχε διαγραφεί από μέλος του κόμματος. Η υποψηφιότητα του κ. Γιαννακούρα στις τελευταίες εκλογές ήταν η αιτία διάστασης του Κωνσταντινόπουλου με τον Ανδρουλάκη, καθώς ο νέος βουλευτής στις αυτοδιοικητικές δεν είχε στηρίξει τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά την παράταξη τού Πέτρου Τατούλη, στην οποία διετέλεσε και περιφερειακός σύμβουλος!

Με ήξεις - αφήξεις και δηλώσεις υποστήριξης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εν λόγω, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις εκλογές με την παράταξη Τατούλη. Αυτό έφερε και τη διαγραφή του.

Παρόλα αυτά βρέθηκε, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, να είναι ήδη μέλος του κόμματος και θα είναι υποψήφιος σύνεδρος στο επερχόμενο συνέδριο, αφού ενεγράφη στις εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη προέδρου. Ο διαγραφείς!

Αυτά κάνουν οι «ανοιχτές διαδικασίες» της συμμετοχής του… δίφραγκου όπου ο κάθε περαστικός βλέπει φως και μπαίνει, συμβάλλοντας στην εκλογή προέδρου κόμματος, με ψήφο ισότιμη με τα μέλη που έχουν αναλώσει χρόνια από τη ζωή τους για το κόμμα τους!

Η εκλογή στη Βουλή ενός διαγραφέντος, αποτελεί ήττα για τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ.

ΓΣ