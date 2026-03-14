Ολλανδία: Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - Ισλαμική εξτρεμιστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη

Μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ νωρίς το Σάββατο, σε ένα περιστατικό που ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, την ευθύνη για την έκρηξη ανέλαβε η νεοσύστατη εξτρεμιστική ομάδα Islamic Movement of the Companions of the Right.

The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.



According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 14, 2026

Η έκρηξη προκάλεσε μόνο περιορισμένες ζημιές, δήλωσε η δήμαρχος, Φέμκε Χάλσεμα, στο ANP.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματίες.

Όπως ανέφερε το Reuters, ασφάλεια στις συναγωγές και τα εβραϊκά ιδρύματα στην ολλανδική πρωτεύουσα είχε ήδη ενισχυθεί μετά από μια εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια συναγωγή στο κέντρο του Ρότερνταμ την Παρασκευή.

Στο γειτονικό Βέλγιο, μια έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε συναγωγή στη Λιέγη τη Δευτέρα.

«Πρόκειται για μια δειλή πράξη επιθετικότητας εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε η Χάλσεμα.

«Οι Εβραίοι στο Άμστερνταμ αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τον αντισημιτισμό. Αυτό είναι απαράδεκτο.»

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και την επακόλουθη αντίδραση της Τεχεράνης.