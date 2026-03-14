Νησί Χαργκ: Το «πολύτιμο κόσμημα» του Ιράν που έπληξαν οι ΗΠΑ - Ποια η σημασία του

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Χαργκ του Ιράν, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Τruth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι καταστράφηκε κάθε στρατιωτικός στόχος στο νησί, την ώρα που Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπέστησαν ζημιές πετρελαϊκές υποδομές στις αμερικανικές επιδρομές στο νησί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε ως το «πολύτιμο κόσμημα» του Ιράν, και όχι άδικα, αφού αποτελεί τον βασικό κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026

Η σημασία του Χαργκ

Το CNBC μετέδωσε τις προηγούμενες ημέρες πως το Χαργκ συγκεντρώνει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, πριν μεταφερθεί μέσα των Στενών του Ορμούζ (που είναι ουσιαστικά κλειστά λόγω του πολέμου). Το νησί φέρεται να χει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Η κατάληψη του νησιού «θα έκοβε την πηγή εφοδιασμού του Ιράν με πετρέλαιο», η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το καθεστώς, σύμφωνα με τον Πέτρας Κατίνας, ερευνητή σε θέματα κλίματος, ενέργειας και άμυνας στο RUSI, think tank με έδρα το Λονδίνο.

«Φυσικά, με τη διακοπή της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, δεν μπορούν να πουλήσουν πετρέλαιο ούτως ή άλλως, αλλά μελλοντικά, η κατάληψη θα έδινε στις ΗΠΑ πλεονέκτημα κατά τις διαπραγματεύσεις, ανεξάρτητα από το ποιο καθεστώς θα βρίσκεται στην εξουσία μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης» είπε ο Κατίνας.

Από την πλευρά του, ο Τάμας Βάργκα (αναλυτής πετρελαίου στη χρηματιστηριακή PVM) είπε πως εάν οι ΗΠΑ προχωρούσαν στην κατάληψη του Χαργκ θα αποτελούσε «σημαντικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς, καθώς θα το στερήσει από μια κρίσιμη πηγή εσόδων. Μια τέτοια κίνηση θα θυμίζει την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ο Μαρκ Γκούσταφσον, στέλεχος των κυβερνήσεων του Τζο Μπάιντεν και του Μπαράκ Ομπάμα, υποστήριξε σε ανάρτηση του στο LinkedIn πως μια απόπειρα κατάληψης του νησιού θα απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος και πιθανότατα θα το μετέτρεπε σε στόχο για ιρανικά drones για πολλές εβδομάδες.

Είπε ακόμα πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξετάσει ακόμα και την καταστροφή του αγωγού πετρελαίου που τροφοδοτεί το Χαργκ.