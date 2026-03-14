ΗΠΑ για Ιράν: Επλήγησαν πάνω από 90 στρατιωτικοί στόχοι στο νησί Χαργκ (vid)

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ υποστήριξαν πως οι επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ στο Ιράν έπληξαν «πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους», όπως ανακοίνωσε η CENTCOM το Σάββατο και καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μπει στην τρίτη εβδομάδα του.

«Χθες το βράδυ, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας στοχευμένη επίθεση στο νησί Χαργκ του Ιράν. Η επίθεση κατέστρεψε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, υπόγεια αποθήκες πυραύλων και πολλές άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ, διατηρώντας παράλληλα την πετρελαϊκή υποδομή» ανέφερε η CENTCOM.