«Πράσινο φως» από το Ιράν για ελεύθερη διέλευση ινδικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε το Σάββατο ο πρέσβης της Τεχεράνης στην Ινδία, Μοχάμαντ Φαθάλι, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 22 πλοία υπό την ινδική σημαία βρίσκονται (μέχρι το πρωί του Σαββάτου) δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Τουλάχιστον δύο πλοία υπό σημαία Ινδίας έχουν περάσει τα Στενά, ενώ η χωρητικότητα των πλοίων που έχουν περάσει από την περιοχή σε υγροποιημένο φυσικό αέριο ανέρχεται σε 92.000 τόνους LNG.

Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία μέσω του στενού, το οποίο περνάει από τις ακτές της και μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης.