ΗΠΑ: Πετρέλαιο και λιπάσματα από τη Βενεζουέλα μετά το μπλόκο στον Περσικό Κόλπο

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διευκόλυνε τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους αγρότες να αγοράσουν λιπάσματα και πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, καθώς οι τιμές τους αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η συμφόρηση των δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει εκτόξευση του κόστους του πετρελαίου και των λιπασμάτων, γεγονός που απειλεί να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και να αυξήσει το κόστος των τροφίμων στις ΗΠΑ.

Μειώνοντας τις κυρώσεις στην πλούσια σε πετρέλαιο Βενεζουέλα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ελπίζει να αυξήσει τις προμήθειες στις ΗΠΑ και να μειώσει τις τιμές.

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις εταιρείες της να διεξάγουν ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και την εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας εισάγει ένα νέο στοιχείο στην πολύπλοκη ενεργειακή και διπλωματική σκακιέρα της ηπείρου.

Η άδεια που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών επιτρέπει την εξόρυξη, μεταφορά, αποθήκευση και πώληση αργού πετρελαίου και παραγώγων, εφόσον τα προϊόντα αυτά εισάγονται από αμερικανικές εταιρείες.

Η άδεια περιλαμβάνει συναλλαγές που αφορούν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, αν και θέτει σαφείς νομικούς όρους: οι συμβάσεις πρέπει να διέπονται από το αμερικανικό δίκαιο και κάθε διαφορά θα επιλύεται στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η Ουάσινγκτον διατηρεί περιορισμούς στις επιχειρήσεις που συνδέονται με παράγοντες από τη Ρωσία, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα και ορισμένους τομείς της Κίνας, καθώς και με άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι δυσκολίες στις στρατηγικές οδούς εφοδιασμού έχουν ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και των συναφών προϊόντων. Σε αυτό το σενάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν μέτρα για τη διεύρυνση της παγκόσμιας προσφοράς, όπως η μερική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και η προσωρινή χαλάρωση ορισμένων εμπορικών περιορισμών που σχετίζονται με το πετρέλαιο.

Η άδεια για το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας έρχεται να προστεθεί σε άλλες πρόσφατες άδειες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και εμπορία χρυσού από αμερικανικές εταιρείες και το άνοιγμα των εισαγωγών λιπασμάτων από τη Βενεζουέλα, οι τιμές των οποίων έχουν επίσης επηρεαστεί από τη διεθνή κατάσταση. Οι αποφάσεις αυτές υποδηλώνουν μια στρατηγική διαφοροποίησης των προμηθειών σε μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τη σταθερότητα της αγοράς.