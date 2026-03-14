Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δέκα βαλλιστικούς πυραυλούς - Οι αναφορές από Σεούλ και Τόκιο

Στην εκτόξευση δέκα βαλλιστικών πυραύλων προχώρησε το Σάββατο η Βόρεια Κορέα, όπως ανέφερε η Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας, η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε ενώ διεξάγονται οι ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου.

Η Βόρεια Κορέα αντιδρά έντονα εδώ και καιρό στις ασκήσεις, θεωρώντας τις ως πρόβα για πόλεμο.

Η τελευταία εκτόξευση έρχεται επίσης μετά την έκκληση της Πιονγιάνγκ προς την Ουάσιγκτον να την αναγνωρίσει ως πυρηνική δύναμη, κατά το πρώτο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος μετά από πέντε χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης επιτεθεί στις ΗΠΑ για την «αδιάντροπη» επίθεσή τους εναντίον του Ιράν.