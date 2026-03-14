ΗΑΕ: «Νόμιμοι στόχοι» οι υποδομές που χτυπήθηκαν από το Ιράν, τονίζει η Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο πως οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν σε λιμάνια, αποβάθρες και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για την Τεχεράνη, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ρισμένες εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα, ακριβώς έξω από Στενά του Ορμούζ, έχουν ανασταλεί μετά από επίθεση με drone και πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου.

Οι δυνάμεις πολιτικής άμυνας έχουν αναλάβει τη διαχείριση του συμβάντος για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ανέφεραν οι αρχές των ΗΑΕ.

Σημειώνεται πως η Φουτζάιρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κόμβος ανεφοδιασμού καυσίμων στον κόσμο (μετά τη Σιγκαπούρη) και ένας βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.

Εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αποθηκεύονται στην περιοχή, εξυπηρετώντας διεθνείς εμπόρους και δεξαμενόπλοια.