Νew York Times

Βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν κατά του Ιράν, όπως μετέδωσαν οι New York Times, σε αυτό που αποτελεί την επιβεβαιωμένη περίπτωση επίθεσης κατά της Τεχεράνης από χώρα του Περσικού Κόλπου από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των NYT, το φιλοξενεί τον 5ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Από σχετικό βίντεο -τη γνησιότητα του οποίου επαλήθευσε η αμερικανική εφημερίδα- δεν είναι σαφές αν οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ή του Μπαχρέιν. Εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας που εξέτασαν το βίντεο αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους εκτοξεύθηκε από εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones κατά των χωρών του Κόλπου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας τις ότι επιτρέπουν στα εδάφη τους να χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες για επιθέσεις των ΗΠΑ. Η πλειονότητα των χωρών του Κόλπου το έχει αρνηθεί και έχουν δημοσίως αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρόλο που οι περισσότερες από αυτές φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Οι κυβερνήσεις τους φοβούνται ότι η συμμετοχή τους στον πόλεμο θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν δήλωσε στους New York Times ότι ο στρατός της «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις». Το βασίλειο παραμένει σιωπηλό σχετικά με το αν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Ιράν από το έδαφός του, ενώ δεν τοποθετήθηκε σε ερώτηση για το αν το βίντεο δείχνει αμερικανικές επιχειρήσεις στο Μπαχρέιν.

Στις 7 Μαρτίου δημοσιεύτηκε το βίντεο

Σε αντίστοιχη ερώτηση στην αμερικανική πλευρά σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς το Ιράν από το Μπαχρέιν, εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά μέσα στις 7 Μαρτίου και σύμφωνα με την επιβεβαίωση των Times, καταγράφηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν, παρουσιάζοντας δύο πυραύλους να εκτοξεύονται στον αέρα, αφήνοντας πίσω λευκό καπνό, κατευθυνόμενοι βόρεια-ανατολικά προς το Ιράν.