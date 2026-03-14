ΗΑΕ: Σταμάτησαν ορισμένες εργασίες στον τερματικό πετρελαίου της Φουτζάιρα, μετά από επίθεση με drone

Ορισμένες εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα, ακριβώς έξω από Στενά του Ορμούζ, έχουν ανασταλεί μετά από επίθεση με drone και πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Το Ιράν απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές πετρελαίου και ενέργειας θα οδηγούσε σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο έχει αναστατώσει το εμπόριο ενέργειας στην περιοχή, πλήττοντας τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και σχεδόν διακόπτοντας την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ.

Η Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένας από τους λίγους τερματικούς σταθμούς στην περιοχή που εξακολουθεί να εξάγει, έχει αναφερθεί στο παρελθόν για απειλές πυραύλων.

Σημειώνεται πως η Φουτζάιρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κόμβος ανεφοδιασμού καυσίμων στον κόσμο (μετά τη Σιγκαπούρη) και ένας βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.

Εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αποθηκεύονται στην περιοχή, εξυπηρετώντας διεθνείς εμπόρους και δεξαμενόπλοια.