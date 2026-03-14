Το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στον βόρειο γείτονά του από το 2006, μετατρέποντας το Λίβανο στο επίκεντρο του κλιμακούμενου πολέμου με το Ιράν.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων και την εκτόξευση επιθέσεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μια επιχείρηση αυτού του μεγέθους και αυτής της κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι βαθιά ανήσυχη ότι ο ανανεωμένος πόλεμος — που πυροδοτήθηκε από την απόφαση της Χεζμπολάχ να εκτοξεύσει ρουκέτες κατά του Ισραήλ — θα καταστρέψει τη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά πιέζει επίσης για τον περιορισμό των ζημιών στο λιβανικό κράτος και προωθεί άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για μια μεταπολεμική συμφωνία.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενiαμίν Νετανιάχου προσπαθούσε ακόμη να περιορίσει την κλιμάκωση της έντασης στο Λίβανο, προκειμένου να παραμείνει επικεντρωμένη στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αυτή η στρατηγική άλλαξε την Τετάρτη, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους από 200 πυραύλους σε μια μαζική συντονισμένη επίθεση με το Ιράν, το οποίο εκτόξευσε δεκάδες δικούς του πυραύλους.