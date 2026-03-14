Γαλλία: Ο Μακρόν έτοιμος να διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός

Η Γαλλία είναι έτοιμη να διευκολύνει τις συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στο Παρίσι, ανέφερε το Σάββατο ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτηση του στο X.

Ανέφερε ότι η ηγεσία του Λιβάνου είναι ανοιχτή σε άμεσες συζητήσεις με το Ισραήλ και κάλεσε το Ισραήλ να «αδράξει αυτή την ευκαιρία για να ξεκινήσει συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός, να βρει μια μόνιμη λύση και να επιτρέψει στις λιβανικές αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την κυριαρχία του Λιβάνου».

Κατά τη δήλωσή του, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του και τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις ενέργειές της.

«Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η κατάρρευση του Λιβάνου στο χάος», ανέφερε.