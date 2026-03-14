Φιντάν: Διαθέτουμε τεχνικά δεδομένα για τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν αρνήθηκε την ευθύνη για τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των δηλώσεων της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν είπε ότι οι τουρκικές αρχές διαθέτουν τεχνικά δεδομένα σχετικά με τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς την Τουρκία και θέτουν τις ασυνέπειες αυτές στους Ιρανούς αξιωματούχους.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Μας ανησυχεί η εξάπλωση του πολέμου» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η τουρκική αεροπορική άμυνα αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς τη χώρα και επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα παραμένει σε επαφή με αξιωματούχους του Ιράν.

«Το Ισραήλ οδηγεί την περιοχή σε νέα αστάθεια. Όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στην περιοχή, η κατάσταση θα μετατραπεί σε μια αδιέξοδη σπείρα. Η Τουρκία θα αντισταθεί σε κάθε είδους προκλήσεις», δήλωσε.

Ο Φιντάν προειδοποίησε επίσης ότι η συνεχιζόμενη απαγόρευση της πρόσβασης των πιστών στο τζαμί Αλ-Ακσά από το Ισραήλ αποτελεί «επικίνδυνο βήμα που θα πυροδοτήσει νέες αναταραχές στην περιοχή μας».

«Ανησυχούμε επίσης ότι ο Νετανιάχου οδεύει προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», πρόσθεσε.