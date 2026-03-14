Επίθεση στο νησί Χαργκ: Τα ιρανικά media υποστηρίζουν πως δεν προκλήθηκαν ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν το Σάββατο ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές κατά τις αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα του Σαββάτου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός του νησιού από τις ΗΠΑ είχε καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα χτυπούσε τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού, το οποίο αποτελεί ζωτικό κόμβο για το Ιράν, εάν η Τεχεράνη συνέχιζε να εμποδίζει τη διέλευση στα -στρατηγικής σημασίας για την ενέργεια- Στενά του Ορμούζ.

Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το Fars, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.