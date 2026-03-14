Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Την είδηση για χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα έκανε γνωστό ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι τον απασχολεί και τον ανησυχεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο MARAN HOMER (Ν.Π. 12502), το οποίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Νοβοροσίσκ και κατά τον χρόνο του περιστατικού ήταν άφορτο. Το πλοίο ήταν ναυλωμένο από την Chevron.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο δεξαμενόπλοιο επέβαιναν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και 1 Ρουμάνος, οι οποίοι, είναι καλά στην υγεία τους. Όπως είπε «μένει να δούμε εάν έχει χτυπηθεί από drone ή μικρό πύραυλο».

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron. Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον υπουργό Εξωτερικών.

Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική», είπε.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.