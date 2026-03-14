Τραμπ: Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν αφανισθεί - Σύντομα ξεκινά η προστασία της ναυσιπλοΐας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους αλλά και μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοίνωσε την πραγματοποίηση μίας από τις ισχυρότερες αεροπορικές επιχειρήσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα μέσω του Strait of Hormuz θα διασφαλιστεί από τις ΗΠΑ με κάθε κόστος.

"To me, it means very simply that we are in a position of dominance," says @POTUS on "unconditional surrender" by Iran.



"Their navy is gone. Their air force is gone. Most of their military is gone... Just about everything is gone, and you'll see that." pic.twitter.com/I4pyhEs4N9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Ειδικότερα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν την επιχειρησιακή δυνατότητα να «κυριαρχήσουν» στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η συνοδεία πετρελαιοφόρων πλοίων στα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ξεκινήσει «πολύ σύντομα», με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στο Ιράν εξελίσσονται «πολύ καλά», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

"When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz?"@POTUS: "It'll happen soon — very soon." pic.twitter.com/IzEpZ8zznz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Σύντομα η συνοδεία τάνκερ μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προανήγγειλε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η στρατιωτική συνοδεία πετρελαιοφόρων πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί», καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του.

«Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, υποθέτω, είναι μια διαφορετική χώρα από εμάς. Αλλά θα σας πει ότι δεν υπήρξε ποτέ δύναμη σαν τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν μιλάει καθημερινά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος απάντησε: «Μιλώ μαζί του πολύ συχνά».

«Αφανισμένες» οι Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Ιρανική κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι στις ΗΠΑ και δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν δεν θα απειλήσει ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social

«Μόλις τώρα, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο στο "πολύτιμο κόσμημα" του Ιράν, το νησί Χαργκ. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και προηγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού. Ωστόσο, εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω άμεσα αυτή την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας, και συνεχώς, αναδόμησα το στρατό μας στην πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη, κατά πολύ, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το Ιράν δεν έχει καμία δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι σε ό,τι θέλουμε να επιτεθούμε — Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό! Το Ιράν ΔΕΝ θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, για την ακρίβεια, τον κόσμο! Ο στρατός του Ιράν, και όλοι όσοι σχετίζονται με αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν σοφό να παραδώσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, το οποίο δεν είναι και πολύ! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.»