Διαψεύδει το Παρίσι την ύπαρξη γαλλικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο» για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

«Η Γαλλία έχει υποστηρίξει τη διαθεσιμότητα των λιβανικών αρχών για άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ και έχει προσφερθεί να τις διευκολύνει», ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ωστόσο, εναπόκειται στα μέρη, και μόνο στα μέρη, να καθορίσουν την ατζέντα αυτών των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios επικαλέστηκε τρεις πηγές σε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο η Γαλλία είχε καταρτίσει μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία προέβλεπε την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από τον Λίβανο.