Την στιγμή που μαίνεται ακόμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για τη συγκρότηση ενός συνασπισμού χωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αλλά και για το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, η κλιμάκωση της έντασης συνδέεται με την επιμονή του Ιράν να περιορίζει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η Τεχεράνη κατηγορείται ότι παρεμποδίζει τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από χώρες του Κόλπου, ενώ επιτρέπει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό αργό προς χώρες όπως η Κίνα.

Όσο διατηρείται ο αποκλεισμός και το πετρέλαιο του Κόλπου περιορίζεται, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη κι αν το ήθελε, δήλωσε πηγή με γνώση της κατάστασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε εντατικές επαφές με διεθνείς συμμάχους προκειμένου να συγκροτηθεί μια πολυεθνική δύναμη που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να δημιουργηθεί ένας ναυτικός συνασπισμός που θα επιτηρεί την περιοχή και θα εγγυάται την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες προτίθενται να στείλουν πολεμικά πλοία στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα κάλεσε συγκεκριμένα κράτη να συμβάλουν στην επιχείρηση, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη, ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One ότι «απαιτεί» από τις χώρες του ΝΑΤΟ και άλλα κράτη που εισάγουν πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να ασφαλίσουν το στενό.

Ο Τραμπ έλκεται από την ιδέα της πλήρους κατάληψης του νησιού Χαργκ επειδή αυτό θα αποτελούσε «οικονομικό νοκ άουτ του καθεστώτος», ουσιαστικά θα έκοβε τη χρηματοδότηση της Τεχεράνης, δήλωσε τρίτος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν μεγάλα οφέλη. Ο πρόεδρος δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το σημείο και δεν λέμε ότι θα φτάσει», είπε ο αξιωματούχος.

«Σπάνια στον πόλεμο ένας εχθρός σου προσφέρει έναν και μοναδικό στόχο όπως το νησί Χαργκ που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την έκβαση της σύγκρουσης», έγραψε στο X. «Όποιος ελέγχει το νησί Χαργκ, ελέγχει τη μοίρα αυτού του πολέμου», τόνισε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ.