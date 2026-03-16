Live η συνέντευξη Τύπου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου πριν από μία προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι (Kennedy Center).

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία «συνεχίστηκε με πλήρη ένταση τις τελευταίες ημέρες».

«Έχουν κυριολεκτικά συντριβεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, πολλά πλοία έχουν βυθιστεί», είπε.

«Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και οι ηγέτες τους έχουν χαθεί. Κατά τα άλλα, τα πάνε αρκετά καλά», πρόσθεσε με ειρωνική διάθεση.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε ολόκληρο το Ιράν.

«Έχουμε πετύχει μείωση κατά 90% στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τους και κατά 95% στις επιθέσεις με drones», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι περισσότερα από 100 ιρανικά ναυτικά σκάφη έχουν βυθιστεί ή καταστραφεί την τελευταία μιάμιση εβδομάδα.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει πάνω από 30 πλοία που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι δυνατότητες του Ιράν στα drones «πλησιάζουν πλέον στο μηδέν», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει περαιτέρω αποδείξεις.

«Καταστρέψαμε τα πάντα στο νησί Χαργκ αλλά αποφύγαμε τα αποθέματα πετρελαίο»

Σχετικά με το νησί Χάργκ του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «κυριολεκτικά καταστρέψει» τα πάντα στο νησί Χαργκ του Ιράν, εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσουν στόχο στο μέλλον.

«Όπως γνωρίζετε, επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ και το πλήξαμε — το καταστρέψαμε κυριολεκτικά, καταστρέψαμε τα πάντα στο νησί, εκτός από την περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο, αυτό που αποκαλώ τους αγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center στον Λευκό Οίκο.

.@POTUS: We attacked Kharg Island and literally destroyed everything on the island except the area where the oil is. We left the pipes. We didn't want to do that, but we could do that on 5 minutes notice. But for purposes of someday rebuilding Iran, we did the right thing. pic.twitter.com/q1dZyEcdbW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

«Αφήσαμε τους αγωγούς. Δεν θέλαμε να το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή, μέσα σε πέντε λεπτά», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν να πλήξουν αυτές τις εγκαταστάσεις «με σκοπό κάποια μέρα να ανοικοδομηθεί αυτή η χώρα».

«Νομίζω ότι κάναμε το σωστό, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει για πάντα», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ καλεί και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους της Ουάσινγκτον που έχουν απορρίψει τα αιτήματά του να στείλουν πολεμικά πλοία για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη αφοσίωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη μακροχρόνια αμερικανική στήριξη στην ασφάλειά τους.

«Πολλές χώρες μού έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη.

.@POTUS on the Strait of Hormuz: "We strongly encourage other nations whose economies depend on the strait, far more than ours... we want them to come and help us with the strait." pic.twitter.com/sT07SIt30i — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

«Κάποιες είναι πολύ ενθουσιασμένες με αυτό και κάποιες όχι. Ορισμένες είναι χώρες που έχουμε βοηθήσει για πάρα πολλά χρόνια. Τις έχουμε προστατεύσει από τρομερές εξωτερικές απειλές και δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένες. Και το επίπεδο ενθουσιασμού έχει σημασία για μένα», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε χώρες όπου διατηρούμε 45.000 στρατιώτες — σπουδαίους στρατιώτες — για να τις προστατεύουμε από κινδύνους, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε.

«Και όταν ρωτάμε: “Έχετε καθόλου ναρκαλιευτικά;” η απάντηση είναι: “Θα προτιμούσαμε να μην εμπλακούμε, κύριε”», πρόσθεσε.

Υποστήριξε, επίσης, ότι ανέμενε εξαρχής πως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν θα ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα της Ουάσινγκτον.

«Ήμουν πάντα μεγάλος επικριτής αυτής της προστασίας που παρέχουμε σε άλλες χώρες, γιατί ξέρω ότι εμείς θα τις προστατεύσουμε. Αλλά αν ποτέ χρειαζόμασταν βοήθεια, δεν θα ήταν εκεί για εμάς. Το γνωρίζω αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι έχει λάβει στήριξη από «αρκετούς» ηγέτες.

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει ποιες χώρες έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν.

«Θα ήθελα να πω τα ονόματά τους, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν θα το ήθελαν ή όχι, γιατί ίσως δεν θέλουν να γίνουν στόχος», δήλωσε.