Τραμπ: Κακό για το ΝΑΤΟ αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

Το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να έχει «πολύ κακό» μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξει εκ νέου το στενό του Χορμούζ, που παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό, διεμήνυσε εξάλλου ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο ρεπουμπλικάνος στην εφημερίδα, θυμίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από το πετρέλαιο που εξάγεται από τον Κόλπο, αντίθετα με τις ΗΠΑ.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν το στενό του Χορμούζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά [sic]», έκρινε ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.